Boniek dyrektorem technicznym znanej reprezentacji?! Jest w gronie kandydatów

15:22, 27. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Corriere dello Sport

Zbigniew Boniek może zostać dyrektorem technicznym reprezentacji Włoch. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej jest jednym z kandydatów na to stanowisku - donosi Corriere dello Sport.

Zbigniew Boniek
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Zbigniew Boniek kandydatem na dyrektora technicznego włoskiej kadry

Reprezentacja Włoch wybrała niedawno nowego prezydenta federacji. Został nim Giovanni Malago, zdobywając prawie 69% głosów. Przed nim kilka ważnych decyzji do podjęcia. Jedną z nich jest oczywiście wybór nowego selekcjonera. Faworytem wydaje się Antonio Conte, który niedawno miał dostać oficjalną ofertę czteroletniego kontraktu. Druga funkcja do obsadzenia to dyrektor techniczny kadry.

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Właśnie na to stanowisko jednym z kandydatów jest Zbigniew Boniek. Corriere dello Sport informuje, że faworytem nowego prezydenta do wspomnianej funkcji był Paolo Maldini, ale legenda Milanu miała odmówić. Z tego powodu poszukiwania nadal trwają, a były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej znalazł się na liście życzeń obok takich osób jak Gigi Buffon, Alessandro Del Piero czy Claudio Ranieri.

Boniek doskonale zna realia włoskiego futbolu, a kibice i najważniejsze osobistości włoskiej piłki znają jego. Jako piłkarz błyszczał w barwach Juventusu i AS Romy. Z kolei jako trener prowadził m.in. Bari, Lecce czy Avellino. Do niedawna 70-latek był wiceprezesem UEFA. Funkcję w zarządzie europejskiej federacji pełnił w latach 2021-2025. Warto dodać, że posiada włoskie obywatelstwo.

Włoska kadra we wrześniu rozpocznie rozgrywki Ligi Narodów. Na Mistrzostwa Świata 2026 nie udało im się awansować. Jest to trzeci z rzędu mundial bez czterokrotnych mistrzów świata.

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