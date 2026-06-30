AC Milan dokonał rekordowego transferu. Hitowy ruch potwierdzony

Goncalo Ramos został nowym piłkarzem Milanu. Kwota tej transakcji wyniosła około 75 milionów euro, co jest rekordowym zakupem w historii włoskiego klubu.

Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Oficjalnie: Goncalo Ramos przechodzi do Milanu

AC Milan poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Goncalo Ramosa na zasadzie transferu definitywnego z Paris Saint-Germain. Portugalski napastnik pomyślnie przeszedł testy medyczne, po czym podpisał z włoskim klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. Tym samym 25-letni snajper oficjalnie został nowym zawodnikiem mediolańskiego zespołu i ma być jednym z filarów ofensywy drużyny prowadzonej przez Rubena Amorima.

Kwota opisywanej transakcji wyniosła blisko 75 milionów euro, co czyni Goncalo Ramosa najdroższym piłkarzem w historii Milanu. Dotychczas rekord należał do jego rodaka – Rafaela Leao – który w 2019 roku przeniósł się na San Siro za niespełna 50 milionów euro ze Sportingu Lizbona. – Zawsze jestem gotowy pomóc zespołowi, kiedy mnie potrzebuje – powiedział Ramos po podpisaniu umowy z nowym klubem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

26-krotny reprezentant Portugalii występował w Paris Saint-Germain od sierpnia 2023 roku, dokąd trafił z Benfiki Lizbona. Początkowo grał we Francji na podstawie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za 65 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał 45 spotkań, zdobył 12 bramek i zaliczył 2 asysty. Według serwisu „Transfermarkt” jego aktualna wartość rynkowa wynosi mniej więcej 30 milionów euro.