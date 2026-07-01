Juventus ukarany przez UEFA. Zapłaci miliony i jest pod nadzorem

Juventus zawarł nowe porozumienie z UEFA po naruszeniu zasad Finansowego Fair Play. Klub z Turynu musi zapłacić karę finansową i przez najbliższe lata pozostanie pod ścisłym nadzorem europejskiej federacji.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

UEFA wyznaczyła Juventusowi konkretne warunki

UEFA poinformowała o podpisaniu z Juventusem nowego trzyletniego porozumienia. Powodem jest niespełnienie wymogów Finansowego Fair Play. Europejska federacja uznała, że klub w ostatnim trzyletnim okresie rozliczeniowym przekroczył dopuszczalny poziom strat finansowych, dlatego zdecydowała o nałożeniu sankcji.

Zgodnie z ustaleniami Juventus może zostać ukarany grzywną w wysokości do 20 milionów euro. Sześć milionów euro klub będzie musiał zapłacić bez względu na dalszy rozwój wydarzeń. Pozostałe 14 milionów pozostaje karą warunkową i zostanie naliczone tylko wtedy, gdy Juventus nie zrealizuje celów finansowych wyznaczonych przez UEFA.

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Klub ma czas do sezonu 2028/29, aby stopniowo poprawić swoje wyniki finansowe i ponownie spełnić wszystkie wymogi obowiązujące w europejskich rozgrywkach. UEFA będzie regularnie kontrolowała sytuację Juventusu i sprawdzała, czy realizuje on założenia porozumienia.

Na karze finansowej konsekwencje mogą się jednak nie zakończyć. Jeśli Juventus nie wywiąże się z ustalonych warunków, UEFA będzie mogła ograniczyć liczbę zawodników zgłaszanych do rozgrywek lub nawet wykluczyć klub z kolejnej edycji europejskich pucharów. Jeżeli Bianconeri spełnią wszystkie wymagania w wyznaczonym terminie, będą mogli zakończyć okres nadzoru przed planowanym terminem.