Euro 2020: kto awansuje do fazy pucharowej?

Przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej Euro 2020. Dotychczas awans do fazy pucharowej zapewniły sobie tylko trzy drużyny – Holandia, Włochy i Belgia. Do obsady pozostało jeszcze 13 miejsc w 1/8 finału Euro. Kto wyjdzie z grup Euro 2020? Kto awansuje do fazy pucharowej?

Rywalizacja w fazie grupowej Euro 2020 jest już na ostatniej prostej. Do rozegrania pozostały spotkania 3. kolejki

Awans do fazy pucharowej zapewniły sobie jedynie drużyny Holandii, Włoch i Belgii

Ile drużyn awansuje z grupy na Euro?

W turnieju finałowym Euro 2020 udział biorą 24 drużyny, które rywalizują w sześciu grupach po cztery zespoły. Rywalizacja w fazie pucharowej rozpocznie się od 1/8 finału, gdzie na zespoły czeka 16 miejsc. Bezpośredni awans z grupy zapewnią sobie drużyny z dwóch pierwszych miejsc. W 1/8 finału zagrają także cztery najlepsze zespołu z trzecich miejsc.

Grupa A – kto awansuje?

Pewna awansu do fazy pucharowej jest reprezentacja Włoch. Szansę na bezpośredni awans przed ostatnią kolejką mają również zespoły Szwajcarii i Walii. Reprezentacja Turcji w najlepszym przypadku może zakończyć rywalizację na trzecim miejscu w grupie.

Reprezentacja Włoch zajmie pierwsze miejsce w grupie A jeżeli:

– nie przegra z Walią

Reprezentacja Walii zajmie jedno z dwóch pierwszych miejsc jeżeli:

– przynajmniej zremisuje z Włochami

– przegra z Włochami, ale Szwajcaria nie pokona Turcji

Reprezentacja Szwajcarii awansuje do fazy pucharowej, jeżeli:

– pokona Turcję, a Walia przegra z Włochami* (o kolejności w tabeli zadecyduje bilans bramek Szwajcarii i Włoch);

Reprezentacja Turcji zajmie trzecie miejsce w tabeli, jeżeli:

– wygra ze Szwajcarią

Poz. Zespół M Z R P B Pkt 1 Włochy 2 2 0 0 6-0 6 2 Walia 2 1 1 0 3-1 4 2 Szwajcaria 2 0 1 1 1-4 1 4 Turcja 2 0 0 2 0-5 0 M – mecze; Z – zwycięstwa; R – remisy; P – porażki; B – bilans bramkowy; Pkt – punkty

Terminarz meczów 3. kolejki grupy A:

20.06. 18:00 Szwajcaria – Turcja

20.06. 18:00 Włochy – Walia

Grupa B – kto awansuje?

Po dwóch kolejkach pewna awansu z grupy B do fazy pucharowej jest reprezentacja Belgii. W grze o miejsce w pierwszej dwójce tabeli cały czas liczą się pozostałe drużyny – Rosja, Finlandia i Dania

Reprezentacja Belgii zajmie pierwsze miejsce w grupie B, jeżeli:

– nie przegra z Finlandią

Reprezentacja Rosji awansuje do fazy pucharowej, jeżeli:

– pokona Danię

– zremisuje z Danią, a Finlandia nie pokona Belgii

Reprezentacja Finlandii awansuje do fazy pucharowej, jeżeli:

– pokona Belgię

– zremisuje z Belgią, a Rosja przegra z Danią



Reprezentacja Danii może zająć drugie miejsce w grupie B, jeżeli:

– pokona Rosję, a Finlandia przegra z Belgią* (o kolejności w tabeli zadecyduje bilans bramek w małej tabeli z Danią, Rosją i Finlandią);

Poz. Zespół M Z R P B Pkt 1 Belgia 2 2 0 0 5-1 6 2 Rosja 2 1 0 1 1-3 3 3 Finlandia 2 1 0 1 1-1 3 4 Dania 2 0 0 2 1-5 0 M – mecze; Z – zwycięstwa; R – remisy; P – porażki; B – bilans bramkowy; Pkt – punkty

Terminarz meczów 3. kolejki grupy B:

21.06. 21:00 Rosja – Dania

21.06. 21:00 Finlandia – Belgia

Grupa C – kto awansuje?

Reprezentacja Holandii zapewniła już sobie awans i pierwsze miejsce w grupie.

Reprezentacja Ukrainy zajmie drugie miejsce w grupie, jeżeli:

– nie przegra z Austrią

Reprezentacja Austrii zajmie drugie miejsce w grupie, jeżeli:

– pokona Ukrainę

Reprezentacja Macedonii Północnej nie ma szans na zajecie miejsca w pierwszej trójce.

Poz. Zespół M Z R P B Pkt 1 Holandia 2 2 0 0 5-1 6 2 Ukraina 2 1 0 1 4-4 3 3 Austria 2 1 0 1 3-3 3 4 Macedonia Północna 2 0 0 2 2-5 0 M – mecze; Z – zwycięstwa; R – remisy; P – porażki; B – bilans bramkowy; Pkt – punkty

Terminarz meczów 3. kolejki grupy C:

21.06. 18:00 Macedonia Północna – Holandia

21.06. 18:00 Ukraina – Austria

Grupa D – kto awansuje?

Reprezentacja Czechy zajmie pierwsze miejsce w grupie D, jeżeli:

– nie przegra z Anglią



Reprezentacja Czech zajmie drugie miejsce, jeżeli:

– przegra z Anglią, a Szkocja pokona Chorwację

Reprezentacja Czech zajmie trzecie miejsce, jeżeli:

– przegra z Anglią, a Chorwacja wygra wystarczającą różnicą bramek, aby ich wyprzedzić

Reprezentacja Anglii zajmie pierwsze miejsce w tabeli, jeżeli:

– pokona Czechy

Reprezentacja Anglii zajmie drugie miejsce w tabeli, jeżeli:

– zremisuje z Czechami

– Szkocja nie pokona Chorwacji

Reprezentacja Anglii zajmie trzecie miejsce w tabeli, jeżeli:

– przegra z Czechami, a Szkocja wygra wystarczającą różnicą bramek, by ich wyprzedzić

Reprezentacja Chorwacji, aby pozostać w grze o co najmniej trzecie miejsce musi wygrać ze Szkocja. Może również wyprzedzić Czechy w walce o drugie miejsce dzięki lepszemu bilansowi bramek.

Reprezentacja Szkocji, aby pozostać w grze o co najmniej trzecie miejsce musi wygrać z Chorwacją. Może również wyprzedzić Anglię w walce o drugie miejsce dzięki lepszemu bilansowi bramek.

Poz. Zespół M Z R P B Pkt 1 Czechy 2 1 1 0 3-1 4 2 Anglia 2 1 1 0 1-0 4 3 Chorwacja 2 0 1 1 1-2 1 4 Szkocja 2 0 1 1 0-2 1 M – mecze; Z – zwycięstwa; R – remisy; P – porażki; B – bilans bramkowy; Pkt – punkty

Terminarz meczów 3. kolejki grupy D:

22.06. 21:00 Czechy – Anglia

22.06. 21:00 Chorwacja – Szkocja

Grupa E – kto awansuje?

Reprezentacja Szwecji awansuje do fazy pucharowej, jeżeli:

– nie przegra z Polską

Reprezentacja Słowacji awansuje do fazy pucharowej, jeżeli:

– pokona Hiszpanię

– zremisuje z Hiszpanią, a Szwecja nie przegra z Polską

Reprezentacja Hiszpanii awansuje do fazy pucharowej, jeżeli:

– pokona Słowację

Reprezentacja Polski awansuje do fazy pucharowej, jeżeli:

– pokona Szwecję

Poz. Zespół M Z R P B Pkt 1 Szwecja 2 1 1 0 1-0 4 2 Słowacja 2 1 0 1 2-2 3 3 Hiszpania 2 0 2 0 1-1 2 4 Polska 2 0 1 1 2-3 1 M – mecze; Z – zwycięstwa; R – remisy; P – porażki; B – bilans bramkowy; Pkt – punkty

Terminarz meczów 3. kolejki grupy E:

23.06. 18:00 Słowacja – Hiszpania

23.06. 18:00 Szwecja – Polska

Grupa F – kto awansuje?

Reprezentacja Francji zajmie pierwsze miejsce w grupie, jeżeli:

– pokona Portugalię

– zremisuje z Portugalią, a Niemcy nie pokonają Węgier



Reprezentacja Francji awansuje do fazy pucharowej, jeżeli

– nie przegra z Portugalią

– w meczu Niemcy – Węgry padnie remis



Reprezentacja Niemiec zajmie pierwsze miejsce w grupie, jeżeli:

– pokona Węgry

– pokona Węgry, a Francja nie w wygra Portugalią



Reprezentacja Niemiec awansuje do fazy pucharowej, jeżeli:

– pokona Węgry

– zremisuje, a Francja nie przegra z Portugalią

Reprezentacja Niemiec zajmie trzecie miejsce w grupie, jeżeli:

– zremisuje z Węgrami, a Francja przegra z Portugalią

– przegrają z Węgrami, a Portugalia przegra z Francją



Reprezentacja Portugalii zajmie pierwsze miejsce w grupie, jeżeli:

– pokona Francję, a Niemcy nie wygrają z Węgrami

Reprezentacja Portugalii awansuje do fazy pucharowej, jeżeli:

– pokona Francję

– zremisuje z Francją, a Niemcy przegrają z Węgrami

Reprezentacja Węgier awansuje do fazy pucharowej, jeżeli:

– pokona Niemcy, a Portugalia przegra z Francją

– pokona Niemcy, a Francja przegra z Portugalią * (decydować będzie bilans bramkowy)

Reprezentacja Węgier zajmie trzecie miejsce w grupie, jeżeli:

– pokona Niemcy, a w meczu Francja – Portugalia padnie remis

Poz. Zespół M Z R P B Pkt 1 Francja 2 1 1 0 2-1 4 2 Niemcy 2 1 0 1 4-3 3 3 Portugalia 2 1 0 1 5-4 3 4 Węgry 2 0 1 1 1-4 1 M – mecze; Z – zwycięstwa; R – remisy; P – porażki; B – bilans bramkowy; Pkt – punkty

Terminarz meczów 3. kolejki grupy F:

23.06. 21:00 Niemcy – Węgry

23.06. 21:00 Portugalia – Francja

