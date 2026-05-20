Właściciel Wisły znów uderza. Królewski rozpętał dyskusję

08:59, 20. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Wisła Kraków znów jest na świeczniku z powodu wpisu swojego prezesa. Jarosław Królewski odniósł się do tematu kary dla Southampton, nawiązując do meczu przeciwko Śląskowi Wrocław.

Jarosław Królewski
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski porównał dwie piłkarskie rzeczywistości

Wisła Kraków, jak wynika z wpisu opublikowanego przez Jarosława Królewskiego na platformie X, zwraca uwagę na decyzję dotyczącą Southampton, które zostało wykluczone z baraży o Premier League w związku z naruszeniem przepisów i zasad fair play. Właściciel polskiego klubu zestawił tę sytuację z realiami rodzimej piłki, co ponownie wywołało szeroką dyskusję w środowisku piłkarskim.

Królewski w swoim komentarzu wskazał Śląsk Wrocław jako przykład klubu, który jego zdaniem miał wpływać na warunki rywalizacji poprzez ograniczenia dotyczące obecności kibiców Białej Gwiazdy na stadionie. W ocenie Królewskiego reakcje lig zagranicznych w podobnych przypadkach są bardziej stanowcze i szybkie. To jego zdaniem powinno stanowić punkt odniesienia także dla polskich rozgrywek.

„Klub przyłapany na oszustwie i ograniczaniu równej rywalizacji sportowej: szybka reakcja Ligi. W Polsce Śląsk Wrocław: kłamiący, oszukujący, perfidnie wypaczający rywalizację poprzez ograniczanie wsparcia kibiców drużyny Wisły: Hej Hej Komisjo ponegocjujemy kary?” – pytał retorycznie sternik klubu z Krakowa.

Wpis opublikowany jako komentarz do sytuacji Southampton szybko wywołał reakcje w mediach społecznościowych. Część komentatorów zwraca uwagę na mocny i bezpośredni ton wypowiedzi. Tymczasem inni podkreślają, że Królewski konsekwentnie porusza temat standardów zarządzania rozgrywkami piłkarskimi w Polsce.

Właściciel Wisły jednocześnie nie wycofuje się ze swojego stanowiska i kontynuuje publiczną dyskusję wokół zasad rywalizacji sportowej oraz organizacji meczów. Sprawa ponownie podzieliła opinię publiczną i wywołała falę komentarzy w środowisku piłkarskim.

