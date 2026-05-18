Górnik otwiera nowy rozdział. Podolski pojawił się przy ważnym porozumieniu

19:17, 18. maja 2026
Źródło: Górnik Zabrze

Górnik Zabrze podpisał umowę o współpracy z Puszczą Niepołomice i rozpoczął kolejny etap rozwoju klubu. Porozumienie ma dotyczyć między innymi szkolenia, scoutingu oraz transferów młodych zawodników.

PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik Zabrze zyskał nowego partnera

W poniedziałek przedstawiciele Górnika Zabrze oraz Puszczy Niepołomice oficjalnie sfinalizowali umowę o współpracy między klubami. Rozmowy na temat wspólnych działań trwały od dłuższego czasu, a teraz obie strony zdecydowały się przejść do konkretów. Współpraca ma obejmować kilka ważnych obszarów związanych z rozwojem sportowym i organizacyjnym.

Kluby planują wymianę doświadczeń w zakresie szkolenia zawodników oraz scoutingu. Ważnym elementem mają być również wspólne działania transferowe i dalszy rozwój młodych piłkarzy. W Górniku podkreślają, że porozumienie ma działać w obie strony i przynieść korzyści obu klubom. – Dla nas to kolejny krok w budowie nowego Górnika – powiedział dyrektor sportowy klubu Łukasz Milik.

Relacje pomiędzy zespołami od dawna były bardzo dobre. Puszcza regularnie mierzyła się z Górnikiem w meczach kontrolnych podczas przygotowań do sezonu oraz reprezentacyjnych przerw. Spotkania były traktowane jako wartościowy sprawdzian dla obu drużyn i pozwalały utrzymywać bliski kontakt między klubami.

W Niepołomicach zwracają uwagę, że współpraca z tak utytułowanym klubem jest dużym wyróżnieniem. Puszcza podkreśla również, że przykład Norberta Barczaka pokazał potencjał takich działań. Młodzieżowy reprezentant Polski został wypożyczony z Górnika i w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań. Zdobył dwie bramki oraz zanotował cztery asysty.

W spotkaniu dotyczącym podpisania umowy uczestniczyli między innymi Lukas Podolski oraz Łukasz Milik. Władze obu klubów wierzą, że współpraca pozwoli kolejnym zawodnikom zdobywać doświadczenie i ułatwi rozwój młodych piłkarzy w kolejnych sezonach.