Marcus Rashford może zostać w FC Barcelonie na dłużej. Klub z La Liga rozważa zarówno kolejne wypożyczenie, jak i transfer definitywny angielskiego napastnika latem.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Rashford dostał mocne wsparcie. Flick naciska na władze Barcelony

Marcus Rashford coraz mocniej wiąże swoją przyszłość z FC Barceloną. Jak poinformował dziennikarz Alfredo Martinez na platformie X, kataloński klub jest zdeterminowany, aby zatrzymać angielskiego napastnika także po zakończeniu obecnego sezonu. W grę mają wchodzić dwa rozwiązania, czyli ponowne wypożyczenie lub transfer definitywny.

Według informacji przekazanych przez źródło ogromnym zwolennikiem Rashforda pozostaje Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec bardzo wysoko ocenia możliwości reprezentanta Anglii i uważa, że jego profil idealnie pasuje do sposobu gry Blaugrany. Trener ma być jednym z głównych orędowników pozostawienia zawodnika w zespole na kolejny sezon.

Ogólnie w Barcelonie panuje przekonanie, że Rashford może jeszcze wejść na wyższy poziom i stać się jedną z kluczowych postaci ofensywy drużyny. Klub docenia jego szybkość, uniwersalność oraz doświadczenie zdobyte na najwyższym poziomie w Premier League i europejskich pucharach. Dodatkowym argumentem jest także fakt, że Anglik dobrze odnalazł się w szatni i szybko zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu.

El Barcelona hará todo lo posible para quedarse con Marcus Rashford. Ya sea cesión de nuevo o fichaje. Hansi Flick es su gran valedor — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) May 19, 2026

Na dzisiaj nie wiadomo jeszcze, które rozwiązanie będzie bardziej realne finansowo dla Barcy. Władze klubu analizują zarówno możliwość kolejnego wypożyczenia, jak i pełnego wykupu zawodnika. Dużo może zależeć od sytuacji finansowej Katalończyków oraz stanowiska Manchesteru United, z którym piłkarz jest wciąż związany kontraktem.