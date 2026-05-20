Papszun skreślił tego piłkarza. Już rozmawia z nowym klubem

Petar Stojanović może latem odejść z Legii Warszawa. Słoweńskie media informują, że pomocnik prowadzi rozmowy z NK Maribor.

Petar Stojanović może zakończyć przygodę z Legią Warszawa już po jednym sezonie. Według sportklub.n1info.si 30-latek prowadzi rozmowy w sprawie transferu do NK Maribor.

Słoweniec trafił do Legii przed startem obecnych rozgrywek. Miał być alternatywą dla Pawła Wszołka, ale od początku nie spełniał oczekiwań. Po przyjściu Marka Papszuna jego sytuacja stała się jeszcze trudniejsza. Łącznie w obecnym sezonie rozegrał 26 spotkań. Zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.

Stojanović ostatni raz zagrał przed wypowiedziami dla słoweńskich mediów, w których określił swoją sytuację jako najgorszą w karierze. Od tamtego momentu nie wystąpił już w żadnym meczu Legii.

Kontrakt Stojanovicia z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, ale jego odejście latem jest bardzo realnym scenariuszem. Dla Mariboru sprowadzenie tak doświadczonego reprezentanta Słowenii to naprawdę ciekawa okazja na rynku.