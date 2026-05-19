Śląsk Wrocław awansował do PKO Ekstraklasy, a teraz ogłosił przyszłość trenera

15:37, 19. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Śląsk Wrocław

Śląsk Wrocław oficjalnie poinformował, że Ante Simundza przedłużył swoją umowę z klubem do końca sezonu 2027/28. Nastąpiło to na mocy zapisów kontraktowych.

Ante Simundza
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Ante Simundza na dłużej w Śląsku Wrocław

Śląsk Wrocław w miniony weekend zapewnił sobie awans do PKO Ekstraklasy po sezonie spędzonym w Betclic 1. lidze. Świetna forma zespołu z Dolnego Śląska szczególnie w rundzie wiosennej pozwoliła na zajęcie drugiego miejsca w tabeli i bezpośrednią kwalifikację do elity.

To oznacza, że trener Ante Simundza dokonał z zespołem sporej sztuki, bowiem to właśnie on spadał z nią z Ekstraklasy w kampanii 2024/25, a teraz po roku pracy, znów poprowadzi zespół w najwyższej klasie rozgrywkowej. Poprowadzi, bo wyjaśniła się już oficjalnie jego przyszłość. Jak poinformował klub, umowa z Ante Simundzą została przedłużona i obowiązuje teraz do końca sezonu 2027/28. To naturalnie była tylko formalność, ale bardzo istotna dla kibiców.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Ante Simundza w Śląsku Wrocław to od początku był długoterminowy projekt. Trener otrzymał od pionu sportowego pełne zaufanie, nie decydowaliśmy się na nerwowe ruchy i to przyniosło efekty. Zespół zagrał świetną rundę rewanżową w Betclic 1 Lidze i nasz klub wraca na swoje miejsce. Mamy awans, nową umowę z trenerem, a teraz myślimy już o kolejnym sezonie. Chcemy, żeby Śląsk pokazywał się z dobrej strony także na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym – komentuje Rafał Grodzicki, dyrektor sportowy WKS-u

Ante Simundza prowadził zespół Śląska Wrocław do tej pory w 52 meczach. 54-letni Słoweniec 24 z nich wygrał, 15 zremisował i 13 przegrał. Średnia punktowa, jaką osiągnął to 1,67 pkt./mecz.

Zobacz także: Wisła Kraków zainteresowana serbskim bramkarzem. Faworytem jednak inny klub! [NASZ NEWS]