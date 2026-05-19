Śląsk Wrocław awansował do PKO Ekstraklasy, a teraz ogłosił przyszłość trenera

Ante Simundza

Ante Simundza na dłużej w Śląsku Wrocław

Śląsk Wrocław w miniony weekend zapewnił sobie awans do PKO Ekstraklasy po sezonie spędzonym w Betclic 1. lidze. Świetna forma zespołu z Dolnego Śląska szczególnie w rundzie wiosennej pozwoliła na zajęcie drugiego miejsca w tabeli i bezpośrednią kwalifikację do elity.

To oznacza, że trener Ante Simundza dokonał z zespołem sporej sztuki, bowiem to właśnie on spadał z nią z Ekstraklasy w kampanii 2024/25, a teraz po roku pracy, znów poprowadzi zespół w najwyższej klasie rozgrywkowej. Poprowadzi, bo wyjaśniła się już oficjalnie jego przyszłość. Jak poinformował klub, umowa z Ante Simundzą została przedłużona i obowiązuje teraz do końca sezonu 2027/28. To naturalnie była tylko formalność, ale bardzo istotna dla kibiców.

– Ante Simundza w Śląsku Wrocław to od początku był długoterminowy projekt. Trener otrzymał od pionu sportowego pełne zaufanie, nie decydowaliśmy się na nerwowe ruchy i to przyniosło efekty. Zespół zagrał świetną rundę rewanżową w Betclic 1 Lidze i nasz klub wraca na swoje miejsce. Mamy awans, nową umowę z trenerem, a teraz myślimy już o kolejnym sezonie. Chcemy, żeby Śląsk pokazywał się z dobrej strony także na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym – komentuje Rafał Grodzicki, dyrektor sportowy WKS-u

Ante Simundza prowadził zespół Śląska Wrocław do tej pory w 52 meczach. 54-letni Słoweniec 24 z nich wygrał, 15 zremisował i 13 przegrał. Średnia punktowa, jaką osiągnął to 1,67 pkt./mecz.

