SC Freiburg – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (20.05.2026)

SC Freiburg zmierzy się z Aston Villą w wielkim finale Ligi Europy. Mecz zostanie rozegrany w Stambule. Początek spotkania zaplanowano na środę (20 maja) o godz. 21:00.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Freiburg Aston Villa

SC Freiburg – Aston Villa: typy bukmacherskie

SC Freiburg zmierzy się z Aston Villą w finale Ligi Europy, który zostanie rozegrany w Stambule. Klub z Birmingham w ostatnich sezonach systematycznie budował swoją pozycję w europejskich pucharach. Od półfinału Ligi Konferencji w 2024 roku, przez ćwierćfinał Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie, aż po tegoroczną dominację w Lidze Europy, drużyna konsekwentnie podnosiła swój poziom. Teraz zespół Unaia Emery’ego staje przed szansą na zdobycie prestiżowego trofeum. W fazie pucharowej Aston Villa wyeliminowała kolejno Lille, Bolognę oraz Nottingham Forest.

Niemiecki zespół to jeden z największych pozytywnych zaskoczeń. Ekipa Juliana Schustera coraz śmielej rywalizuje z europejską czołówką. Wysokie zwycięstwa nad Genkiem, Celtą Vigo oraz wyeliminowanie portugalskiej Bragi pokazały, że Freiburg zasłużenie dotarł do finału. Patrząc na formę i doświadczenie obu zespołów na tym poziomie, skłaniam się, że warto rozważyć zakład na zwycięstwo Anglików. Mój typ: wygrana Aston Villi.

SC Freiburg – Aston Villa: ostatnie wyniki

Piłkarze Freiburga zakończyli sezon w 1. Bundeslidze na 7. miejscu po efektownym zwycięstwie nad Lipskiem (4:1). Drużyna Juliana Schustera wcześniej przegrała z Hamburger SV (2:3), zremisował z Wolfsburgiem (1:1), a w półfinale Ligi Europy uległa Bradze (1:2) w pierwszym meczu, by następnie odrobić straty w rewanżu przed własną publicznością, wygrywając (3:1).

Z kolei Aston Villa w miniony weekend wygrała z Liverpoolem (4:2), a bohaterem spotkania został Ollie Watkins, który zdobył dwie bramki. W poprzednich starciach z zespół z Birmingham zremisował z Burnley (2:2), pokonał Nottingham Forest (4:0) w rozgrywkach Ligi Europy, a w lidze przegrała z Tottenhamem Hotspur (1:2). W pierwszym meczu półfinałowym Ligi Europy przegrał z klubem z City Ground (0:1).

SC Freiburg – Aston Villa: historia

Obie drużyny do tej pory nie spotkały się ze sobą w żadnych oficjalnych meczach w europejskich pucharach.

SC Freiburg – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Faworytem w ofercie bukmacherów są piłkarze Aston Villi. Jeśli myślisz, że angielska ekipa wygra finał w regulaminowym czasie gry, kurs wynosi około 1.68. Tymczasem zwycięstwo Freiburga zostało wycenione na poziomie 5.40.

Freiburg Remis Aston Villa 5.40 3.80 1.68 5.30 3.85 1.66 5.40 3.85 1.68

SC Freiburg – Aston Villa: przewidywane składy

SC Freiburg: Atubolu – Kubler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Hofler – Beste, Manzambi, Grifo – Matanović

Aston Villa: Martinez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Lindelof, Tielemans – McGinn, Rogers, Buendia – Watkins

SC Freiburg – Aston Villa: transmisja meczu

Finałowy mecz Ligi Europy pomiędzy Freiburgiem a Aston Villą zostanie rozegrany w środę (20 maja) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie w usłudze Polsat Box Go.

