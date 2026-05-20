AC Milan może przeprowadzić głośny transfer bez płacenia sumy odstępnego. Warunek jest jednak jeden i konkretny. Drużyna musi wywalczyć awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

AC Milan może wykorzystać wielką okazję. Chodzi o Vlahovicia

AC Milan rozważa sprowadzenie Dusana Vlahovicia i według informacji serwisu Calciomercato.com scenariusz ten staje się coraz bardziej realny. Rossoneri mają obserwować sytuację napastnika Juventusu i są gotowi podjąć konkretne działania, jeśli zapewnią sobie miejsce w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. To właśnie udział w elitarnych rozgrywkach ma być kluczowym elementem całej operacji.

Jak podaje źródło, mediolański klub analizuje możliwość zakontraktowania serbskiego snajpera jako wolnego agenta. Taki ruch byłby jednym z najgłośniejszych transferów wewnątrz Serie A w ostatnich latach. Milan ma wierzyć, że Vlahović wciąż może wrócić do najwyższej formy i stać się liderem ofensywy zespołu.

Włoskie media zwracają uwagę, że ogromne znaczenie dla powodzenia negocjacji może mieć także przyszłość Massimiliano Allegriego. Pozycja szkoleniowca i ewentualne decyzje Juventusu dotyczące projektu sportowego mogą wpłynąć na ostateczną decyzję zawodnika. Vlahović natomiast ma być zainteresowany transferem do ekipy, która będzie regularnie występowała w elitarnych rozgrywkach.

AC Milan zajmuje aktualnie trzecie miejsce w tabeli ligi włoskiej i znajduje się w dobrej sytuacji w walce o awans do Ligi Mistrzów. Rossoneri mają przewagę nad bezpośrednimi rywalami, ale końcówka sezonu zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Serbski napastnik rozegrał w tym sezonie 18 spotkań w barwach Juventusu. Vlahović zdobył pięć bramek i zanotował jedną asystę. Rynkowa wartość 26-letniego napastnika wynosi mniej więcej 35 milionów euro.