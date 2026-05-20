Legia blisko sprowadzenia zawodnika Polonii Warszawa

Legia Warszawa szykuje kolejne ruchy przed nowym sezonem. Jak poinformował Przegląd Sportowy Onet, stołeczny klub jest blisko sprowadzenia zawodnika, który doskonale zna Łazienkowską i ma za sobą bardzo udane miesiące.

Legia stawia na napastnika z pierwszej ligi

Łukasz Zjawiński ma zostać nowym piłkarzem Legii Warszawa. Napastnik Polonii Warszawa jest bardzo blisko przenosin do stołecznego klubu. Informację jako pierwszy przekazał Przegląd Sportowy Onet. Z ustaleń wynika, że rozmowy są już mocno zaawansowane i wkrótce cała sprawa może zostać dopięta.

Legia rozpoczęła już budowę kadry na kolejny sezon. Stołeczny klub wcześniej dopiął transfer Ivana Brkicia z Motoru Lublin. Blisko Łazienkowskiej znajduje się także Zoran Arsenić, który kończy swoją przygodę z Rakowem Częstochowa. Wojskowi mają działać aktywnie także w kolejnych tygodniach. Klub nadal nie może pozwolić sobie na bardzo kosztowne ruchy. Z tego powodu ważnym kierunkiem pozostają piłkarze z wygasającymi kontraktami oraz zawodnicy dostępni na korzystnych warunkach.

Zjawiński ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach Polonii Warszawa. Napastnik zdobył dziewiętnaście bramek i cały czas walczy o koronę króla strzelców Betclic 1. Ligi. Do lidera klasyfikacji Angela Rodado z Wisły Kraków traci tylko dwa trafienia. Do swojego dorobku dołożył także dwie asysty. Obecna umowa piłkarza wygasa 30 czerwca 2026 roku.

24 letni zawodnik może dać sztabowi szkoleniowemu dodatkowe możliwości w ofensywie. Jednocześnie wiele wskazuje na to, że Legia nie zamierza kończyć poszukiwań na tym transferze. W klubie istnieje opcja sprowadzenia jeszcze jednego napastnika. Niepewna pozostaje przyszłość Antonio Colaka. Pod znakiem zapytania stoi także dalsza gra Jean Pierre’a Nsame, którego kontrakt obowiązuje tylko do końca sezonu.

Zjawiński bardzo dobrze zna otoczenie przy Łazienkowskiej. W przeszłości występował w juniorskich zespołach Wojskowych. Nigdy nie zadebiutował jednak w pierwszej drużynie. W swojej karierze reprezentował także Lechię Gdańsk, Widzew Łódź, Sandecję Nowy Sącz oraz Stal Mielec.