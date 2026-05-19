Wtorkowe emocje w Premier League: kupon dnia na starcia ligi angielskiej

Wtorek, 19 maja stoi pod znakiem dwóch starć kończących przedostatnią, 37. kolejkę Premier League. Z tej okazji spróbuję swoich sił u bukmachera i obstawię oba dzisiejsze spotkanie, formując kupon double. Co przyniosą nam wtorkowe zmagania na angielskich boiskach? Przekonamy się o tym już wieczorem. Życzę przyjemnej lektury!

AFC Bournemouth vs Manchester City FC

Pierwszym z dzisiejszych meczów będzie rywalizacja Bournemouth z Manchesterem City, która odbędzie się na Vitality Stadium o godzinie 20:30. W jesiennym meczu tych drużyn padł wynik 3:1 dla The Citizens, którzy zwyciężyli po dwóch trafieniach Erlinga Haalanda oraz jednym Nico O’Reilly’a.

Bournemouth: Passo trwaj!

Wisienki kontynuują fantastyczną wiosenną część sezonu. W lidze team ten po raz ostatni przegrał 3 stycznia (2:3 z Arsenalem u siebie), a od tego czasu zanotował serię 16 ligowych meczów bez porażki. W międzyczasie odpadł jednak z Pucharu Anglii, po porażce w rzutach karnych z Newcastle w 1/32 finału, więc do dobrych wyników w lidze nie był w stanie dołożyć udanych występów w krajowym pucharze. W kolejnym sezonie Bournemouth może mieć jednak o wiele więcej okazji do walki o korzystne rezultaty, ponieważ bardzo prawdopodobne, że znajdzie się w europejskich pucharach. Dziś podopieczni Andoniego Iraoli są na piątym miejscu w tabeli, a ich przewaga nad dziewiątym Sunderlandem to pięć oczek. Z drugiej strony zagrają oni dziś z głodnym punktów i dalej liczącym na mistrzostwo Manchesterem City, więc o przedłużenie kapitalnej serii – a także zapewnienie sobie miejsca w rozgrywkach kontynentalnych – nie będzie im łatwo.

Manchester City: Puchar jest ich. A liga…?

Obywatele dalej mają nadzieję, że uda im się jeszcze wyprzedzić Arsenal i wrócić na tron po jednym roku przerwy. Na dwie kolejki do końca ich strata do Kanonierów wynosi dwa punkty, więc w kontekście walki o mistrzostwo Anglii wszystko jest jeszcze możliwe. Podopieczni Pepa Guardioli mają prawo być podbudowani, bo w sobotę udało im się zgarnąć Puchar Anglii po zwycięstwie 1:0 nad Chelsea, a ponieważ wygrali dziewięć z dziesięciu ostatnich meczów, dziś też mają prawo wymagać od siebie zwycięstwa. Rywal tym razem jest jednak bardzo niewygodny, a w dodatku jest w dobrej formie, więc na pewno postara się napsuć krwi Obywatelom.

Bournemouth Manchester City

Co obstawiam?

Z dostępnych kursów wynika, że wyraźnymi faworytami tej rywalizacji będą przyjezdni. Mimo że Bournemouth nie poniosło porażki od początku stycznia, to w tym meczu o przedłużenie tej serii będzie im bardzo trudno. Typując ten mecz, obiorę jednak dość bezpieczną opcję, a mianowicie brak porażki The Citizens oraz prowadzenie tej drużyny w dowolnym momencie meczu. Sądzę, że potrzebująca trzech punktów jak tlenu ekipa z Manchesteru postara się o wygraną i ruszy do ataku od pierwszej minuty, a nawet jeśli finalnie nie sięgnie po komplet oczek, to przynajmniej przez chwilę będzie prowadzić i nie przegra tego starcia. Taką kombinację można znaleźć w zakładce Superbets, gdzie kurs wynosi 1.35.

Chelsea FC vs Tottenham Hotspur FC

W drugiej kolejności omówimy starcie dwóch londyńskich ekip: Chelsea oraz Tottenhamu. Pojedynek ten odbędzie się na Stamford Bridge, a jego pierwszy gwizdek wybrzmi o 21:15. W ostatnim czasie The Blues mają patent na Koguty, ponieważ pokonali rywali w każdym z pięciu poprzednich meczów.

Chelsea: Passo zakończ się!

Chelsea dalej pogrąża się w kryzysie, jaki dopadł tę drużynę w ostatnich tygodniach. Siedem ostatnich ligowych meczów tej drużyny przyniosło jej raptem jeden punkt, przez co wypadła ona poza strefę premiowaną grą w europejskich pucharach. Dalej ma jednak szansę na to, by wrócić do strefy Top8, lecz potrzebuje do tego zwycięstwa w nadchodzącym meczu. Podopieczni zatrudnionego niedawno Caluma McFarlane’a w minioną sobotę stracili szansę na zdobycie jedynego w tym sezonie trofeum, wszak ulegli 0:1 Manchesterowi City w finale FA Cup. Dziś więc muszą postarać się o przełamanie, by nie musieć spisywać sezonu 2025/26 na straty.

Tottenham: Oddalić od siebie widmo spadku

Koguty w tym sezonie przeogromnie zawodzą i marzą, by jak najszybciej się on zakończył. Tyle tylko, że nie mają oni jeszcze pewnego utrzymania w lidze, bo ich przewaga nad będącym tuż za plecami West Hamem wynosi dwa oczka. Młoty zagrały już jednak swój mecz w tej kolejce i nie wykorzystały swojej szansy, ulegając 1:3 Newcastle, więc ekipa trenera Roberto De Zerbiego ma okazję, by zapewnić sobie utrzymanie. W tym celu musi wygrać dziś z Chelsea. Spurs wydają się dźwigać z kolan, ponieważ nie przegrali od czterech meczów i na pewno postarają się o wywiezienie ze Stamford Bridge kompletu punktów.

Chelsea Tottenham

Co obstawiam?

Widoczne wyżej kursy pokazują, że w roli faworytów należy obsadzić tutaj gospodarzy. The Blues na dystansie całego sezonu prezentują się zgoła lepiej niż Spurs, lecz aktualnie są w sporym dołku, podczas gdy Koguty w ostatnim czasie wrócili do regularnego punktowania. Nie odważę się zagrać tutaj na strony, a zamiast tego pójdę w połączenie typu na bramki z obu stron i minimum trzy trafienia. Oba zespoły potrafią zdobywać gole, ale też mają kłopoty z ich traceniem, dlatego sądzę, że czeka nas tutaj elektryzujące starcie pełne zwrotów akcji, które wypełni oba wskazane przeze mnie warunki.

Mój kupon na wtorek 19 maja

