fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Kuziemka podpisze nowy kontrakt z Wisłą

Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy po czterech latach. Już w zeszłym tygodniu zapewniła sobie awans, więc w pełni skupia się na przygotowaniach do kolejnego sezonu. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość trenera Mariusza Jopa oraz piłkarzy, którym w czerwcu wygasają umowy. Jarosław Królewski zapowiada, że celem jest uniknięcie rewolucji kadrowej i utrzymanie trzonu drużyny, tak aby była ona w stanie walczyć od razu o coś więcej, a nie tylko pozostanie w elicie.

Kibice wyczekują też wieści w sprawie najbardziej utalentowanych zawodników. Już w pierwszej części sezonu Królewski informował, że trwają rozmowy w sprawie Macieja Kuziemki, ale od tego czasu nie pojawiały się nowe komunikaty. Teraz dobre wieści przekazuje dziennikarz Paweł Pyszkiewicz. Z jego wpisu wynika, że 20-letni skrzydłowy zwiąże się nową, długoterminową umową z Białą Gwiazdą. Obecna jest ważna tylko do połowy 2027 roku.

🚨Powiedziałem „a”, czas powiedzieć „b”. Przyjemna wiadomość dla fanów Białej Gwiazdy. Słyszę, że Maciej Kuziemka praktycznie dogadany z Wisłą Kraków w sprawie nowego, dłuższego kontraktu. Obecny wygasa w czerwcu 2027. Liczę, że nikt ważny nie zdementuje 😂🙏🏻 @sport_tvppl https://t.co/WTHP6WO0n1 — Paweł Pyszkiewicz (@ppyszkiewicz) May 18, 2026

Jeśli się to potwierdzi, Kuziemka na pewno spróbuje swoich sił w Ekstraklasie. Nie ulega wątpliwościom, że Wisła liczy na dalszą eksplozję jego talentu, a nowy kontrakt ma zabezpieczyć jej interesy na wypadek przyszłej sprzedaży. Obecny sezon okazał się przełomowy dla tego piłkarza – dostał wiele szans, gromadząc na boiskach pierwszej ligi sześć bramek oraz siedem asyst. Doczekał się również debiutu w reprezentacji Polski do lat 21, gdzie strzelił kluczowego gola w meczu eliminacji z Włochami.