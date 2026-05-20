Karim Adeyemi znalazł się na celowniku największych klubów Europy. Walka o gwiazdę Borussii Dortmund może stać się jednym z największych hitów letniego okna transferowego.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Adeyemi na radarze gigantów. Transfer może być kwestią czasu

Karim Adeyemi może wkrótce opuścić Borussię Dortmund. Jak informuje TEAMtalk, sytuację niemieckiego napastnika bardzo uważnie monitorują czołowe europejskie kluby, a zainteresowanie zawodnikiem rośnie z każdym tygodniem. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące lato może przynieść jedną z najgłośniejszych transferowych sag w Europie.

Według doniesień źródła głównymi kandydatami do sprowadzenia 24-letniego piłkarza są Manchester United i Chelsea. Klub z Old Trafford liczy, że perspektywa gry w Lidze Mistrzów pomoże przekonać zawodnika do przeprowadzki do Premier League. Z kolei Chelsea miała już nawiązać kontakt z otoczeniem reprezentanta Niemiec i bada możliwości potencjalnego transferu.

Na tym jednak lista zainteresowanych się nie kończy. TEAMtalk podaje, że sytuację Adeyemiego monitorują również Liverpool oraz Paris Saint-Germain. Francuski gigant szuka kolejnych wzmocnień ofensywy, natomiast klub z Anfield Road widzi w Niemcu zawodnika idealnie pasującego do dynamicznego stylu gry zespołu.

Borussia nie zamierza jednak oddawać swojej gwiazdy za bezcen. Obecny kontrakt napastnika obowiązuje do lata 2027 roku. Chociaż rozmowy dotyczące nowej umowy nie przyniosły dotąd przełomu. To właśnie ten brak porozumienia ma otwierać drogę do możliwej sprzedaży.

Niemiecki klub jest gotowy rozważyć transfer Adeyemiego za kwotę wynoszącą od 60 do 70 milionów euro. Takie warunki mogą sprawić, że walka o podpis zawodnika będzie wyjątkowo zacięta podczas najbliższego okna transferowego.