Kwiecień opuści Wieczystą, ale nie dla Wisły?! Dwa kluby w grze

Kwiecień zainwestuje w nowy klub? Dwie konkretne opcje
Wieczysta Kraków może jeszcze awansować do Ekstraklasy, ale Wojciech Kwiecień poważnie rozważa porzucenie projektu i zainwestowanie w inny klub. Do tej pory był przede wszystkim łączony z Wisłą Kraków. Wydawało się, że tym razem faktycznie obejmie jakąś część udziałów, ale w ostatnich dniach temat mocno się skomplikował. Między nim a Jarosławem Królewskim brakuje porozumienia w kluczowych kwestiach, przede wszystkim dotyczących podziału obowiązków i sprawowania władzy.
Fiasko rozmów nie przesądza jednak o jego pozostaniu w Wieczystej. Bartosz Karcz z „Gazety Krakowskiej” ujawnił, że rozważa on przejęcie innego klubu, a do tego ma nawet konkretne propozycje. Na antenie „Kanału Sportowego” przekazał więcej informacji – Kwiecień ma rozważać ulokowanie swoich prywatnych środków w jeden z dwóch zespołów. To reprezentanci Ekstraklasy oraz pierwszej ligi. Wcześniej ten sam dziennikarz twierdził również, że mowa tu o uznanych, renomowanych markach.
Kto więc interesuje się współpracą z Kwietniem? To wciąż jedynie sugestie, ale według tej wypowiedzi do opisu pasują przede wszystkim ekipy ze Śląska – GKS Katowice, Piast Gliwice, Górnik Zabrze czy Ruch Chorzów.
Trudno spodziewać się finalizacji rozmów przed końcem sezonu. Ostatniego słowa nie powiedziano też w kontekście Wisły Kraków, której Kwiecień prywatnie jest wielkim kibicem.