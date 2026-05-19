Kwiecień opuści Wieczystą, ale nie dla Wisły?! Dwa kluby w grze

11:47, 19. maja 2026
Sebastian Janus Źródło:  Kanał Sportowy I Bartosz Karcz

Wojciech Kwiecień oddalił się od Wisły Kraków, ale wciąż może zrezygnować z projektu Wieczystej Kraków. Bartosz Karcz w programie "Kanału Sportowego" potwierdził, że myśli o zainwestowaniu w nowy klub. Ma dwie konkretne opcje.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wojciech Kwiecień i Sławomir Peszko

Wieczysta Kraków może jeszcze awansować do Ekstraklasy, ale Wojciech Kwiecień poważnie rozważa porzucenie projektu i zainwestowanie w inny klub. Do tej pory był przede wszystkim łączony z Wisłą Kraków. Wydawało się, że tym razem faktycznie obejmie jakąś część udziałów, ale w ostatnich dniach temat mocno się skomplikował. Między nim a Jarosławem Królewskim brakuje porozumienia w kluczowych kwestiach, przede wszystkim dotyczących podziału obowiązków i sprawowania władzy.

Fiasko rozmów nie przesądza jednak o jego pozostaniu w Wieczystej. Bartosz Karcz z „Gazety Krakowskiej” ujawnił, że rozważa on przejęcie innego klubu, a do tego ma nawet konkretne propozycje. Na antenie „Kanału Sportowego” przekazał więcej informacji – Kwiecień ma rozważać ulokowanie swoich prywatnych środków w jeden z dwóch zespołów. To reprezentanci Ekstraklasy oraz pierwszej ligi. Wcześniej ten sam dziennikarz twierdził również, że mowa tu o uznanych, renomowanych markach.

Kto więc interesuje się współpracą z Kwietniem? To wciąż jedynie sugestie, ale według tej wypowiedzi do opisu pasują przede wszystkim ekipy ze Śląska – GKS Katowice, Piast Gliwice, Górnik Zabrze czy Ruch Chorzów.

Trudno spodziewać się finalizacji rozmów przed końcem sezonu. Ostatniego słowa nie powiedziano też w kontekście Wisły Kraków, której Kwiecień prywatnie jest wielkim kibicem.

