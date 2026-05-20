Rashford podjął decyzję w sprawie transferu do Realu Madryt!

Marcus Rashford został połączony z Realem Madryt po doniesieniach o zainteresowaniu ze strony Jose Mourinho. Anglik miał już jednak jasno określić swoje priorytety - informuje Mundo Deportivo.

Mourinho widzi Rashforda w Realu Madryt

W Anglii pojawiły się informacje, że Jose Mourinho chciałby sprowadzić Marcusa Rashforda do Realu Madryt. Portugalczyk ma bardzo dobre relacje z piłkarzem jeszcze z czasów wspólnej pracy w Manchesterze United.

Według „The Independent” nazwisko Anglika znalazło się w gronie potencjalnych celów transferowych nowego trenera Realu. Mourinho miał widzieć w nim zawodnika, którego dobrze zna i który dodatkowo mógłby wywołać zamieszanie wokół Barcelony.

Temat szybko zrobił się głośny, bo Rashford obecnie występuje właśnie w katalońskim klubie na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United.

Rashford wybrał Barcelonę

Mimo medialnych doniesień sam piłkarz ma mieć jasno określone stanowisko. Według Mundo Deportivo Rashford nie jest zainteresowany przeprowadzką do Realu Madryt.

Źródła z otoczenia zawodnika przekazały, że Anglik jest skupiony „w stu procentach” na pozostaniu w Barcelonie. To właśnie kontynuowanie gry na Spotify Camp Nou ma być dla niego priorytetem.

Rashford nie chce także wracać do Manchesteru United, choć jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku. Problemem dla Barcelony pozostają jednak warunki ustalone z angielskim klubem.