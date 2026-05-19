Wisła Kraków zainteresowana serbskim bramkarzem. Faworytem jednak inny klub! [NASZ NEWS]

Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy i rozgląda się za wzmocnieniami. Z naszych informacji wynika, że w kręgu zainteresowań "Białej Gwiazdy" znalazł się serbski bramkarz. Faworytem do jego pozyskania jest jednak inny klub, wielokrotny mistrz kraju. Oto szczegóły.

Cztery lata i wystarczy

Wisła Kraków w bardzo dobrym stylu wróciła do Ekstraklasy. Po czterech latach w 1. lidze „Biała Gwiazda” okazała się zdecydowanie najlepszym klubem w bieżącym sezonie i nie musiała do końca drżeć o awans. W promocji nie przeszkodziła nawet kontuzja i długa przerwa jej lidera, Angela Rodado.

W Krakowie dzieje się zresztą dużo i na boisku, i poza nim. Ostatnio znów pojawiły się informacje dotyczące potencjalnych zmian w akcjonariacie. Choć w tym momencie do przekształceń o wiele dalej niż bliżej.

Tak czy inaczej, zmiany będą, choć w kadrze drużyny. W Krakowie zdają sobie sprawę, że zespół musi być wzmocniony. Jak już pisaliśmy, „Biała Gwiazda” już wcześniej przygotowała listę pozycji, na których będzie chciała dokonać wzmocnień.

Popović poza zasięgiem?

Wcześniej informowaliśmy, że krakowski klub ma oko na malijskego pomocnika. Potem dodaliśmy, że również Oliwier Kwiatkowski, zawodnik Polonii Bytom, jest na celowniku „Białej Gwiazdy”, co potwierdził Jarosław Królewski, od razu zaznaczając jednak, że do realizacji tego tematu daleka droga.

Tak samo jest w przypadku bramkarza. W sensie, że sprowadzenie tego konkretnego niemal na pewno się nie uda. A o kogo chodzi? Otóż na Słowacji słyszymy, że Wisła zainteresowała się golkiperem DAC Dunajska Streda, Aleksandarem Popoviciem.

To 26-letni serbski bramkarz, który juniorskie szlify zdobywał w Partizanie Belgrad (92 mecze i 41 czystych kont w pierwszym zespole, 2 razy Puchar Serbii). Mierzy 190 cm wzrostu i ma za sobą wiele meczów w serbskiej kadrze, w młodszych kategoriach wiekowych.

Od kadry U16 do U21 uzbierał 32 występy. Raz wystąpił też w pierwszej reprezentacji Serbii. Co ciekawe, w obu meczach, U 21 i pierwszej kadry (2021 rok, towarzyski mecz z Panamą) zachował czyste konto.

Portal Transfermarkt wycenia go na 1,8 mln euro, ale za zawodnika nie trzeba płacić, bo po tym sezonie wygasa mu kontrakt z DAC Dunajska Streda.

Zdecydowanym faworytem jest Slovan

Na Słowacji przekonują nas, że w gronie zainteresowanych jest Wisła, choć te same źródła zapewniają, że zdecydowanym faworytem w staraniach o podpis Popovicia jest Slovan Bratysława. Piłkarz „jedną nogą”ma być już w tym klubie.



Slovan to najbardziej utytułowany klub w tym kraju, który również w tym sezonie zdobył tytuł. Klub Popovicia został natomiast wicemistrzem Słowacji.

Popović ma też doświadczenie w europejskich pucharach. 17 razy zagrał w Lidze Konferencji UEFA, sześć razy zachowując czyste konto i dwa razy wychodząc z grupy.

A skoro o czystych kontach mowa, to w ostatnich sezonach w przypadku Popovicia wyglądało to tak: 22/23 – 39 meczów/14 czystych kont, 23/24 – 35 spotkań/14 czystych kont, 24/25 – 32 mecze/11 czystych kont, 25/26 – 23 mecze, 10 czystych kont.