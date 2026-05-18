Puszcza wciąż walczy o baraże! ŁKS pokonany

20:00, 18. maja 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

ŁKS Łódź i Puszcza Niepołomice mierzyli się ze sobą w poniedziałkowym meczu Betclic 1. Ligi. Rywalizacja zakończyła się triumfem drużyny Tomasza Tułacza (1:0).

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Cholewiak oraz Sebastian Rudol

Puszcza Niepołomice lepsza od ŁKS-u Łódź

W poniedziałek obejrzeliśmy interesujące spotkanie w ramach 33. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi. A w nim Puszcza Niepołomice przed własną publicznością mierzyła się z ŁKS-em Łódź. Obie drużyny wciąż rywalizują o miejsce w barażach o PKO Ekstraklasy. W lepszej sytuacji są goście, którzy nawet mimo porażki znajduje się w tej strefie. Podopieczni Tomasza Tułacza ptorzebowali trzech punktów, aby jeszcze marzyć o powrocie do elity.

Rywalizacja w pierwszej odsłonie nie przyniosła wielu emocji. Warty odnotowania był jedynie rzut karny dla ŁKS-u Łódź, który nie został zamieniony na gola. Jedenastkę zmarnował Fabian Piasecki. Mecz był niezwykle wyrównany i drużyny schodziły na przerwę z bezbramkowym remisem. Ten wynik był jak najbardziej zasłużony.

Druga odsłona natomiast wyśmienicie rozpoczęła się dla Puszczy Niepołomice, która w 51. minucie wyszła na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Amarildo Gjoni, który nie pomylił się z rzutu karnego. Radość gospodarzy nie trwała długo, ponieważ chwilę później grali już w osłabieniu po czerwonej kartce dla Adriana Piekarskiego. Łodzianie robili wszystko, aby odwrócić losy rywalizacji, ale wynik ostatecznie nie uległ już zmianie. Podopieczni Tomasza Tułacza tym samym wciąż liczą się w walce o baraże.

Puszcza Niepołomice w ostatniej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Miedzią Legnica. ŁKS Łódź natomiast u siebie podejmie Górnika Łęczna.

Puszcza Niepołomice – ŁKS Łódź 1:0

Gjoni (51′)

