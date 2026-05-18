Rafał Gikiewicz latem ma opuścić szeregi Zagłębia Lubin. Doświadczony bramkarz może wylądować w Betclic 1. Lidze, ponieważ znalazł się na celowniku Unii Skierniewice - przekazano w programie 1 Liga Styl Życia na antenie TVP Sport.

Rafał Gikiewicz jest związany kontraktem z Zagłębiem Lubin do 30 czerwca. Wszystko na to wskazuje, że przygoda polskiego bramkarza z Miedziowymi dobiegnie końca, ale zawodnik nie ma zamiaru odwieszać butów na korku. W programie 1 Liga Styl Życia na antenie TVP Sport przekazano, że 38-latek znalazł się w kręgu zainteresowań Unii Skierniewice.

Drużyna prowadzona przez Kamila Sochę osiągnęła historyczny wynik i zdołała awansować do Betclic 1. Ligi. Teraz władze klubu rozglądają się za wzmocnieniami. Jednym z nich ma być właśnie Rafał Gikiewicz. Przeprowadzka 38-latka na drugi poziom rozgrywkowy może być sporym zaskoczeniem. Zwłaszcza, że trafiłby do drużyny beniaminka.

Dotychczasowy powrót Rafała Gikiewicza na polskie boiska jest sporym niewypałem. 38-latek zarówno w Widzewie Łódź, jak i obecnie w Zagłębiu Lubin kompletnie nie przypomina tego samego bramkarza, który jeszcze kilka sezonów temu błyszczał na poziomie Bundesligi. Niewątpliwie jednak, przeprowadzka golkipera do Unii Skierniewic zapowiada się na papierze bardzo ciekawie.

Rafał Gikiewicz tylko raz miał okazję pojawić się między słupkami pierwszego zespołu Zagłębia Lubin. 38-latek zagra w meczu Pucharu Polski z Widzewem Łódź, który zakończył się porażką jego drużyny. A sam bramkarz popełnił błąd, który pogrzebał Miedziowych.