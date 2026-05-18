Radosław Majewski spadł ze Zniczem Pruszków z Betclic 1. Ligi. Jak się okazuje, doświadczony pomocnik może zmienić klub. Jest namawiany przez Jarosława Fojuta na transfer do Stali Rzeszów - dowiadujemy się z programu 1 Liga Styl Życia na antenie TVP Sport.

Stal Rzeszów rozmawia z Radosławem Majewskim. Jarosław Fojut namawia na transfer

Znicz Pruszków jest w gronie klubów, które spadły już z Betclic 1. Ligi. Zespół może stracić kluczową postać, a jest nią Radosław Majewski. Doświadczony pomocnik jednak nie myśli jeszcze o zakończeniu kariery. W programie 1 Liga Styl Życia na antenie TVP Sport dowiadujemy się, że 39-latek może wylądować w Stali Rzeszów.

We wspomnianym programie gościł Jarosław Fojut. Dyrektor sportowy Stali Rzeszów namawiał na antenie Radosława Majewskiego do transferu. Na ten moment strony prowadzą rozmowy, które toczą się dynamicznie. Doświadczony pomocnik jasno podkreślił, że nie wyobraża sobie gry w 2. lidze, ponieważ wie, że jest jeszcze w stanie grać na wyższym poziomie.

Kontrakt Radosława Majewskiego ze Zniczem Pruszków wygasa wraz z końcem czerwca. Latem zatem będzie można pozyskać pomocnika na zasadzie wolnego transferu. Przeprowadzka 39-latka do Stali Rzeszów byłaby bardzo dobrym ruchem. Młodzi piłkarze z drużyny z województwa podkarpackiego mogliby się sporo nauczyć od byłego gracza m.in. Nottingham Forest.

Radosław Majewski w trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań w koszulce Znicza Pruszków. Statystyki 39-latka są znakomite. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 11 trafień, a także zaliczył sześć asyst.