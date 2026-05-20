„Nieobecność na mundialu z powodu kontuzji nigdy nie jest przyjemna”

07:57, 20. maja 2026
Jakub Boroń

Pedri zabrał głos po kontuzji Fermina Lopeza. Pomocnik Barcelony przyznał, że jego kolega bardzo przeżywa brak udziału w mundialu.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Pedri - FC Barcelona

Fermin Lopez nie zagra na mundialu

Fermin Lopez opuści mistrzostwa świata z powodu kontuzji. Pomocnik Barcelony doznał złamania piątej kości śródstopia w prawej stopie i będzie musiał przejść operację.

O sytuacji kolegi z drużyny mówił Pedri podczas wydarzenia organizowanego przez Adidas w Barcelonie. Reprezentant Hiszpanii przyznał, że rozmawiał z Ferminem i widział, jak mocno przeżywa on uraz.

– Wczoraj z nim byłem. Jest bardzo załamany, co jest normalne. Nieobecność na mundialu z powodu kontuzji nigdy nie jest przyjemna – powiedział Pedri.

Pedri wspiera kolegę z Barcelony

Pedri podkreślił, że brak Lopeza to cios nie tylko dla samego zawodnika, ale też dla reprezentacji Hiszpanii i Barcelony.

– To cios dla wszystkich. Chciałem, żeby był z nami. Futbol bywa okrutny – dodał pomocnik.

Zawodnik Barcelony zaznaczył, że ma bardzo dobre relacje z Ferminem i liczy na jego udany powrót do zdrowia. Jego zdaniem Lopez wciąż może dać wiele zarówno klubowi, jak i kadrze narodowej.

Pedri odniósł się także do sezonu Barcelony. Przyznał, że zdobycie mistrzostwa Hiszpanii i Superpucharu Hiszpanii sprawia, że rozgrywki można ocenić pozytywnie, choć w klubie pozostał niedosyt związany z Ligą Mistrzów.

