Gorąco wokół Wisły Kraków. Kibice usłyszeli ważne słowa o Rodado

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Królewski ujawnił plan Wisły. Szykuje się pracowite lato

Wisła Kraków przygotowuje się do powrotu do PKO BP Ekstraklasy po czteroletniej przerwie i już planuje ruchy kadrowe na letnie okno transferowe. Jak podaje Przegląd Sportowy Onet, klub z Synerise Arena Kraków zamierza przeprowadzić nawet sześć-siedem transferów, które mają wzmocnić drużynę przed wymagającym sezonem w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Białą Gwiazda według zapowiedzi Jarosława Królewskiego stawia na „ewolucję”, a nie rewolucję kadrową. Oznacza to stopniowe wzmacnianie zespołu przy jednoczesnym zachowaniu jego dotychczasowego rdzenia. Klub nie planuje gwałtownych zmian, jak sugeruje prezes, lecz przemyślane uzupełnienia składu, które zwiększą rywalizację na poszczególnych pozycjach.

Wisła jednocześnie może być spokojna o przyszłość swojej największej gwiazdy. Angel Rodado ma pozostać kluczową postacią zespołu także w elicie. – Czy został skazany na dożywocie w Wiśle? Nie wiem tego, ale na 99,9 procent będzie grał w naszych barwach pierwszy sezon w Ekstraklasie, a potem różne rzeczy mogą się zdarzyć – rzekł prezes Krakowian.

Wisła według Królewskiego liczy na dalszy rozwój napastnika, który ma być jednym z liderów drużyny w Ekstraklasie. Szef klubu podkreślił jego jakość techniczną, regularność strzelecką oraz przewagę nad rywalami z poprzedniego sezonu.

Krakowski klub planuje również dalsze ruchy transferowe, a jednym z tematów pozostaje potencjalne pozyskanie Oliwiera Kwiatkowskiego z Polonii Bytom. Klub nie ujawnia jednak szczegółów dotyczących konkretnych nazwisk.