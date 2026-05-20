Inter szykuje duże zmiany. Lista transferów robi wrażenie

08:21, 20. maja 2026
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Inter Mediolan planuje spore zmiany przed nowym sezonem. "Calciomercato" informuje o możliwych roszadach kadrowych, które mogą mocno wpłynąć na kształt zespołu w następnych rozgrywkach.

Cristian Chivu
Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter planuje konkretne wzmocnienia

Inter nie wyklucza dużych zmian przed startem nowego sezonu. W centrum uwagi znajduje się przyszłość kilku ważnych zawodników. W klubie trwają analizy dotyczące zarówno transferów przychodzących, jak i potencjalnych odejść. Jednym z tematów pozostaje Aleksander Stanković. Piłkarz ma zostać odkupiony z Club Brugge. Jednocześnie duża oferta może sprawić, że klub nie zatrzyma zawodnika na dłużej.

Władze Interu pracują przede wszystkim nad wzmocnieniem środka pola. Alternatywnym kierunkiem pozostaje Curtis Jones z Liverpoolu. Anglik znajduje się na liście obserwowanych zawodników. Równocześnie cały czas pojawia się temat Denzela Dumfriesa. Holenderski piłkarz posiada klauzulę wykupu wynoszącą 25 milionów euro. Ma ona obowiązywać w lipcu i może odejść z klubu, co wpłynie na kolejne ruchy.

Mediolański klub obserwuje również Marco Palestrę. Młody zawodnik przebywa obecnie na wypożyczeniu w Cagliari. Jego karta należy jednak do Atalanty. Wśród kolejnych monitorowanych nazwisk znajdują się Muharemović z Sassuolo, Solet z Udinese, Vusković związany z Tottenhamem oraz Araujo z Barcelony.

Inter planuje także zmiany między słupkami. Josep Martinez ma zostać nowym podstawowym bramkarzem zespołu. Klub chce jednocześnie sprowadzić doświadczonego zmiennika. Wśród rozważanych kandydatów znajduje się Ivan Provedel z Lazio.

Nie zabraknie także pożegnań. Z klubem mają rozstać się Sommer, Acerbi oraz Darmian. Ich kontrakty wygasają i nie zostaną przedłużone. Inter zamierza natomiast zaoferować nowe umowy Stefanowi de Vrijowi oraz Henrichowi Mchitarjanowi. Ormianin wciąż analizuje swoją przyszłość i nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Na dalszym planie pozostaje również marzenie działaczy. Inter nie traci z pola widzenia Nico Paza. Argentyński ofensywny pomocnik ma zostać wykupiony przez Real Madryt z Como. Klub z Mediolanu uważnie obserwuje rozwój sytuacji.