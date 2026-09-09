Zieliński wyróżnił się w meczu z Realem. Włosi go docenili

08:15, 9. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Eurosport / Tuttomercatoweb / Calciomercato

Piotr Zieliński zebrał sporo pozytywnych opinii za występ w meczu Real Madryt - Inter Mediolan. Reprezentant Polski wszedł na boisko dopiero w drugiej połowie. Włoskie media doceniły go za spokój, jaki wprowadził.

Piotr Zieliński
Obserwuj nas w
fot. Cerberus Sport / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Włosi chwalą Zielińskiego za mecz Real – Inter

Inter Mediolan przegrał z Realem Madryt w 1. kolejce Ligi Mistrzów. O wyniku przesądziły błędy indywidualne zawodników włoskiego zespołu w pierwszej połowie. Piotr Zieliński rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, ale pojawił się na murawie w 60. minucie. Choć spędził na boisku jedynie pół godziny, zasłużył na pochwały. Uspokoił grę drużyny i odpowiednio kierował grą, za co doceniły go włoskie media.

Jego występ był bardziej wyważony niż Barelli, również dlatego, że wszedł na boisko w momencie, gdy obu drużynom zaczynało brakować sił. W takiej sytuacji potrzebny był zawodnik potrafiący spokojnie pokierować grą i pomóc w desperackiej pogoni za niesamowitym powrotem do meczu. Polak zrobił swoje i zasłużył na solidną ocenę – podsumował serwis Calciomercato.

Oglądaj Ligę Mistrzów za ZA DARMO: Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i obierz voucher do CANAL PLUS na 3 miesiące.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dobrze wszedł w mecz. Inter atakował i naciskał, a Zieliński kierował grą – ocenił włoski Eurosport.

Z olimpijskim spokojem radzi sobie nawet z najtrudniejszymi piłkami – napisał serwis Tuttomercatoweb.

Następna okazja, żeby zdobyć pierwsze punkty w tym sezonie Ligi Mistrzów będzie dopiero za miesiąc. W 2. kolejce fazy ligowej Inter Mediolan zmierzy się z Club Brugge przed własną publicznością. Zieliński w bieżącej kampanii ma na swoim koncie cztery mecze i jednego gola. W najbliższy weekend podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się Udinese w ramach 4. kolejki Serie A.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości