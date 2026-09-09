Zieliński wyróżnił się w meczu z Realem. Włosi go docenili

Piotr Zieliński zebrał sporo pozytywnych opinii za występ w meczu Real Madryt - Inter Mediolan. Reprezentant Polski wszedł na boisko dopiero w drugiej połowie. Włoskie media doceniły go za spokój, jaki wprowadził.

fot. Cerberus Sport / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Włosi chwalą Zielińskiego za mecz Real – Inter

Inter Mediolan przegrał z Realem Madryt w 1. kolejce Ligi Mistrzów. O wyniku przesądziły błędy indywidualne zawodników włoskiego zespołu w pierwszej połowie. Piotr Zieliński rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, ale pojawił się na murawie w 60. minucie. Choć spędził na boisku jedynie pół godziny, zasłużył na pochwały. Uspokoił grę drużyny i odpowiednio kierował grą, za co doceniły go włoskie media.

– Jego występ był bardziej wyważony niż Barelli, również dlatego, że wszedł na boisko w momencie, gdy obu drużynom zaczynało brakować sił. W takiej sytuacji potrzebny był zawodnik potrafiący spokojnie pokierować grą i pomóc w desperackiej pogoni za niesamowitym powrotem do meczu. Polak zrobił swoje i zasłużył na solidną ocenę – podsumował serwis Calciomercato.

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– Dobrze wszedł w mecz. Inter atakował i naciskał, a Zieliński kierował grą – ocenił włoski Eurosport.

– Z olimpijskim spokojem radzi sobie nawet z najtrudniejszymi piłkami – napisał serwis Tuttomercatoweb.

Następna okazja, żeby zdobyć pierwsze punkty w tym sezonie Ligi Mistrzów będzie dopiero za miesiąc. W 2. kolejce fazy ligowej Inter Mediolan zmierzy się z Club Brugge przed własną publicznością. Zieliński w bieżącej kampanii ma na swoim koncie cztery mecze i jednego gola. W najbliższy weekend podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się Udinese w ramach 4. kolejki Serie A.