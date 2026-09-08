Mourinho poprosił Real Madryt o transfer. Wskazał na gwiazdę Interu

Real Madryt wydał na transfery ponad 200 milionów, ale wciąż szuka wzmocnień. Jose Mourinho poprosił o konkretnego piłkarza. Jak donosi AS, priorytetem stał się Alessandro Bastoni z Interu Mediolan.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Bastoni celem transferowym Realu Madryt

Real Madryt zrealizował większość planu, jaki stworzyli na letnie okno transferowe. W kolejnych miesiącach priorytetowo mają być traktowane dwie pozycje, na których wciąż brakuje odpowiedniej głębi składu. Chodzi o środkowego obrońcę oraz środkowego pomocnika. Latem byli blisko pozyskania zawodnika do środka pola, lecz ich cel transferowy, a konkretnie Rodri zdecydował się związać z innym hiszpańskim gigantem – FC Barceloną.

Królewscy rozglądali się również za nowym stoperem, lecz fakt, że nie udało się sprzedać Raula Asencio uniemożliwił im sprowadzenie kolejnego gracza. Z doniesień dziennika AS wynika, że Jose Mourinho poprosił Real Madryt o transfer obrońcy przy najbliższej możliwej okazji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Co więcej, szkoleniowiec wskazał konkretnego piłkarza, jakiego widziałby w swoim zespole. Ma nim być Alessandro Bastoni, a więc gwiazda Interu Mediolan. Potencjalna kwota transferu zakręciłaby się w okolicach 70 milionów euro. Nerazzurri na pewno nie zejdą poniżej tej kwoty. Reprezentant Włoch ma kontrakt do połowy 2028 roku, ale nie śpieszy mu się z podjęciem decyzji i opuszczeniem obecnego klubu.

Bastoni trafił do Mediolanu latem 2017 roku z Atalanty za 40 milionów euro. W Interze zadebiutował dopiero rok później, gdy wrócił z wypożyczenia powrotnego. Łącznie ma na swoim koncie ponad 300 meczów, w których strzelił 8 bramek i zanotował aż 30 asyst.