Raków podjął decyzję. Nowy trener już podpisał kontrakt

22:15, 8. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Raków Częstochowa

Raków Częstochowa ma nowego trenera. Tomasz Kaczmarek podpisał trzyletni kontrakt z klubem, poinformowało biuro prasowe Czerwono-niebieskich, zamykając tym samym sagę.

Michał Świerczewski i Wojciech Cygan
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski i Wojciech Cygan

Wielka zmiana w Rakowie. Klub postawił na Tomasza Kaczmarka

Raków Częstochowa postawił na Tomasza Kaczmarka. 41-letni szkoleniowiec przejmuje stery w klubie i od środy rozpocznie pracę z pierwszym zespołem. Nowy trener podpisał umowę obowiązującą przez trzy lata.

Kaczmarek może pochwalić się bogatym międzynarodowym doświadczeniem. Karierę szkoleniową rozpoczynał w Niemczech, gdzie pracował najpierw z zespołem U-19 Bonner SC, a następnie z pierwszą drużyną. Później zdobywał doświadczenie jako asystent Boba Bradleya w reprezentacji Egiptu oraz w szwedzkim Stabaek IF.

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Z czasem rozpoczął pracę jako pierwszy trener. Prowadził między innymi FC Viktoria Koeln, Stuttgarter Kickers oraz Fortuna Koeln. Tymczasem w Polsce jego nazwisko kojarzone jest przede wszystkim z Pogonią Szczecin i Lechią Gdańsk. W sezonie 2020/21 był asystentem Kosty Runjaicia w szeregach Portowców, a później samodzielnie prowadził Biało-zielonych.

Kolejnym etapem jego kariery była Holandia. W sezonie 2023/24 Kaczmarek pracował w FC Den Bosch, a następnie przez dwa lata pełnił funkcję asystenta trenera w NAC Breda. Ostatnio 41-latek pracował natomiast w PKO BP Ekstraklasie. Od początku obecnego sezonu prowadził Radomiaka Radom. Niemniej teraz czeka go nowe wyzwanie, którym będzie praca w Rakowie.

Debiut na treningu nowego zespołu Kaczmarek zaliczy w środę. Dzień później, w czwartek o godzinie 11:00, odbędzie się konferencja prasowa z udziałem szkoleniowca oraz właściciela klubu Michała Świerczewskiego. To właśnie wtedy Kaczmarek po raz pierwszy szerzej opowie o swoich planach, pomyśle na drużynę i celach, jakie stawia przed sobą w Częstochowie.

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