Mocne słowa po hicie Serie A. Conceicao nie gryzł się w język

09:11, 7. września 2026 11:15, 7. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  DAZN Italia / Football Italia

Juventus zremisował z Milanem (1:1) w hicie ligi włoskiej. Chociaż Francisco Conceicao uważa, że jego zespół zasłużył na więcej. Tak mówił w rozmowie DAZN Italia.

Francisco Conceicao
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fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Francisco Conceicao

Conceicao wściekły po meczu z Milanem

Juventus musiał zadowolić się jednym punktem w starciu z Milanem, mimo że przez dużą część spotkania miał argumenty, aby sięgnąć po zwycięstwo. Francisco Conceicao po końcowym gwizdku nie ukrywał frustracji. Portugalczyk uważał, że przebieg meczu powinien przynieść gospodarzom pełną pulę.

– Przez całe 90 minut byłem przekonany, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. Milan strzelił gola, ale nic więcej. Trafiłem w słupek, Fede Gatti strzelił. W pewnym sensie dobrze, że nie przegraliśmy, ale zasłużyliśmy na trzy punkty – powiedział Conceicao w rozmowie z DAZN Italia cytowanej przez Football Italia.

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Pomocnik Juventusu sam mógł zostać bohaterem spotkania. Jedna z jego prób zatrzymała się jednak na słupku. Dla Portugalczyka nie jest to pierwszy taki przypadek w tym sezonie. Conceicao przyznał, że pracuje nad skutecznością, a o powodzeniu często decydują detale.

– Pracowałem nad wykończeniem akcji, ale w tym sezonie dwa razy trafiłem w słupek i wiem, że gdyby nie kilka centymetrów, ludzie mówiliby, że stałem się świetnym strzelcem. Wiem, że taka jest piłka nożna i staram się wykorzystać te 5-10 centymetrów, żeby trafić do siatki – dodał zawodnik.

Remis z Milanem oznacza, że Juventus nie zdołał zachować kompletu punktów, ale Conceicao dostrzega w spotkaniu również pozytyw. Jego zdaniem zespół pokazał wystarczająco dużo, aby wygrać.

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