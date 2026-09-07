Mourinho dostał pytanie o Inter. Portugalczyk rozwiał wątpliwości

Real Madryt szykuje się do starcia z Interem Mediolan. Tymczasem Jose Mourinho przekonuje, że w meczu nie będzie wracał myślami do czasów spędzonych we Włoszech, podał "AS".

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho zmierzy się z Interem

Real Madryt wkrótce zmierzy się z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów, a dla Jose Mourinho będzie to szczególne spotkanie ze względu na jego niezwykłą przeszłość we włoskim klubie. Portugalczyk nie zamierza jednak pozwolić, aby emocje związane z dawnymi sukcesami wpłynęły na jego pracę przy linii bocznej.

Szkoleniowiec przeżył z Czarno-niebieskimi jeden z najważniejszych etapów swojej kariery. Mourinho w 2010 roku poprowadził Inter do triumfu w Lidze Mistrzów, a także historycznej potrójnej korony. Mimo tego portugalski trener zapewnia, że wspomnienia zostawi na później. – Teraz to nie jest dla mnie jakiś szczególny mecz. Później będzie. W każdym razie w trakcie – nie – powiedział Mourinho cytowany przez internetowe wydanie dziennika „AS”.

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Portugalczyk podkreślił, że w trakcie spotkania jego uwaga będzie skupiona wyłącznie na wydarzeniach boiskowych. Nie zamierza także rozpamiętywać swojej historii związanej z Interem. – Nie sądzę, żeby ktokolwiek rozmawiał o tym, kto znajdzie się na ławce rezerwowych Realu Madryt podczas meczu – dodał trener.

Mourinho jasno zaznaczył również, że podczas rywalizacji nie będzie wracał do tego, co wydarzyło się ponad dekadę temu. – Podczas gry nie będę myślał o przeszłości – stwierdził trener Realu.

Dopiero po końcowym gwizdku może pojawić się przestrzeń na sentymenty. W trakcie meczu Mourinho chce jednak odciąć emocje i skupić się na jednym celu, czyli poprowadzeniu swojej drużyny do zwycięstwa.