Juventus nie chce ich stracić. Padły dwa konkretne nazwiska

Juventus planuje zabezpieczyć przyszłość dwóch zawodników. Jak podaje FootMercato.net, klub chce rozpocząć rozmowy w sprawie nowych umów dla Pierre’a Kalulu i Francisco Conceicao.

fot. Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus reaguje na zainteresowanie. Te dwa nazwiska są priorytetem

Juventus nie zamierza poprzestać na dużych ruchach przeprowadzonych podczas ostatniego okna transferowego. W klubie z Turynu coraz większą uwagę poświęca się teraz zawodnikom już znajdującym się w kadrze. Na szczycie listy priorytetów znaleźli się Pierre Kalulu oraz Francisco Conceicao.

Obaj piłkarze mają być istotną częścią planów zespołu prowadzonego przez Luciano Spallettiego. Władze Starej Damy chcą odpowiednio wcześnie zabezpieczyć ich sytuację. Chcą uniknąć momentu, zanim na rynku ponownie pojawią się kluby zainteresowane sprowadzeniem któregoś z nich.

Szczególnie interesująco wygląda przypadek Kalulu. Francuz ma umowę obowiązującą do 2029 roku, ale już latem wzbudzał zainteresowanie innych ekip. O jego sytuację pytało między innymi Paris Saint-Germain, jednak ostatecznie defensor pozostał w Turynie.

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Kalulu w poprzednim sezonie wystąpił w 28 spotkaniach Serie A. Zdobył jedną bramkę i zanotował asystę, a jego uniwersalność oraz możliwość gry na kilku pozycjach sprawiły, że stał się wartościowym elementem defensywy Juventusu.

W podobnym kierunku klub z Serie A patrzy na Francisco Conceicao. Portugalczyk w 26 meczach ligowych strzelił cztery gole i dołożył pięć asyst. Jego dynamika i kreatywność dają zespołowi dodatkowe możliwości w ofensywie.

Co ciekawe, kontrakt skrzydłowego obowiązuje aż do czerwca 2030 roku. Mimo to Juventus rozważa jego przedłużenie, pokazując tym samym, jak wysoko ocenia jego znaczenie dla projektu.

Według FootMercato.net ekipa z Turynu chce działać z wyprzedzeniem. Po kosztownych transferach Randala Kolo Muaniego i Nicka Woltemade’a kolejnym krokiem ma być zabezpieczenie zawodników, których klub postrzega jako element przyszłego zespołu walczącego o najważniejsze trofea.