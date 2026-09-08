Milan marzy o gwieździe Realu Madryt. U Mourinho nie gra

AC Milan uczynił priorytet z Endricka, czyli młodej gwiazdy Realu Madryt. Latem próbowali go ściągnąć, lecz się nie udało. Calciomercato informuje, że w styczniu Rossoneri zrobią drugie podejście po napastnika.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Endrick celem Milanu na zimowe okno transferowe

AC Milan przeszedł spore zmiany w trakcie letniego okna transferowego. Z klubem pożegnało się trzynastu zawodników, a ściągnięto sześciu nowych graczy. Na wzmocnienia wydali ponad 160 milionów euro. Jednym z celów było sprowadzenie Endricka, czego jednak nie udało się zrealizować.

Mediolańczycy chcieli go wypożyczyć z opcją wykupu, ale Real Madryt się nie zgodził. Nie oznacza to jednak, że włoski gigant odpuścił sprawę. Jak donosi serwis Calciomercato, w zimowym oknie transferowym Milan spróbuje jeszcze raz. Pomóc może fakt, że na razie piłkarz nie ma szans na grę.

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Endrick stracił ostatnie tygodnie ze względu na kontuzję mięśniową. Niedawno wrócił do treningów, ale trudno spodziewać się, aby był w stanie regularnie grać. Wszystko za sprawą niedawnych transferów w Madrycie. Na pozycji napastnika jako zmiennik świetnie radzi sobie Carlos Espi. Z kolei potencjalne występy na prawym skrzydle wyklucza fakt, że do zespołu wprowadzany stopniowo jest Yan Diomande.

Niewykluczone, że w obliczu braku szans na grę Endrick będzie starał się ponownie odejść na wypożyczenie. Podobny scenariusz miał miejsce w styczniu tego roku. Udał się wtedy na krótki pobyt do Olympique Lyon, gdzie prezentował się bardzo dobrze. W 21 meczach strzelił 8 bramek i zaliczył 8 asyst.