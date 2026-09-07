Juventus odstrzelił Milika. Spalletti wyjaśnił powód

16:19, 7. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Eleven Sports

Arkadiusz Milik do stycznia nie może grać w Juventusie ze względu na fakt, że klub usunął go z listy zgłoszonych zawodników. Luciano Spalletti w rozmowie z Eleven Sports wyjaśnił powód takiej decyzji.

Luciano Spalletti
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Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Milik na wylocie. Spalletti wyjaśnił dlaczego z niego zrezygnował

Arkadiusz Milik, jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, do stycznia nie będzie mógł zagrać w żadnym oficjalnym spotkaniu. Już po zamknięciu okna transferowego Juventus zdecydował się skreślić reprezentanta Polski z listy zawodników uprawnionych do gry w Lidze Europy oraz Serie A. Decyzja była o tyle zaskakująca, że wcześniej włoska prasa sugerowała, że napastnik dostanie swoje szanse w trakcie sezonu.

Po meczu Juventus – Milan o komentarz w sprawie sytuacji 32-latka poproszony został Luciano Spalletti. W rozmowie z Eleven Sports przyznał, że przede wszystkim wynika to z faktu, że potrzebuje po dwóch zawodników na każdą pozycję, więc nie mógł wybrać trzeciego napastnika.

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To jest pytanie, które stawia mnie naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Masz rację, Milik jest bardzo dobrym piłkarzem. Byliśmy przekonani, że będziemy mogli przeprowadzić pewne działania na rynku transferowym. Ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło, dyrektorom nie udało się zrobić tego co, chcieliśmy – powiedział Luciano Spalletti w rozmowie z Eleven Sports.

Muszę mieć kadrę złożoną w taki sposób, by na każdą pozycję przypadało po dwóch zawodników. Milik miał trochę problemów, ale teraz czuje się znacznie lepiej, regularnie uczestniczy w treningach. Ale jego sytuacja jest trudna. Nie mogłem sobie pozwolić na posiadanie trzech napastników kosztem braków na innych pozycjach. Ale ma pan rację. Sam siebie w sumie ograniczyłem i postawiłem w gorszej sytuacji, bo podjąłem decyzję o pozostawieniu poza kadrą tak ważnego piłkarza – dodał trener Juventusu.

Milik trafił do Turynu latem 2022 roku z Marsylii. Łącznie wystąpił w 77 meczach, w których strzelił 17 bramek.

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