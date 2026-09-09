Haaland pochwalił polskiego piłkarza. „Jestem pod wrażeniem”

07:45, 9. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Canal+ Sport

Manchester City pokonał FC Porto w 1. kolejce Ligi Mistrzów (2:0). W drużynie gospodarzy cały mecz rozegrał Jakub Kiwior. W rozmowie z Canal+ Sport reprezentant Polski chwalił Erling Haaland.

Erling Haaland
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fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland pod wrażeniem Porto i Kiwiora

Manchester City jak na faworyta przystało, rozpoczął rywalizację w Lidze Mistrzów od zwycięstwa. W 1. kolejce fazy ligowej podopieczni Enzo Mareski rywalizowali z mistrzem Portugalii – FC Porto. Spotkanie na Estadio Do Dragao zakończyło się wygraną drużyny z Premier League (2:0). Obie bramki strzelił Erling Haaland, który przez dziewięćdziesiąt minut musiał walczyć m.in. z reprezentantem Polski – Jakubem Kiwiorem.

Przy pierwszej bramce Kiwior i Haaland walczyli o piłkę w powietrzu w polu karnym. Pojedynek główkowy wygrał Norweg, który skierował piłkę do siatki. Po zakończonym meczu napastnik Man City w rozmowie z Canal+ Sport przyznał, że był mimo wszystko pod wrażeniem gry Porto. Pochwalił także Polaka.

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Słowa uznania dla Kiwiora. Prawdopodobnie miał najwięcej kontaktów z piłką w całym zespole. Grają naprawdę dobrą piłkę, jestem pod dużym wrażeniem – powiedział Erling Haaland w rozmowie z Canal+ Sport.

Obaj piłkarze znają się z czasów, gdy rywalizowali na boiskach Premier League. Reprezentant Polski przed transferem do Porto był związany z Arsenalem. W następnej kolejce Ligi Mistrzów, która odbędzie się dopiero za miesiąc, Man City zagra z Paris Saint-Germain. Z kolei Smoki zmierzą się z Realem Betis.

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