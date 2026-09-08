Ruszyła walka o Złotą Piłkę. France Football wskazał wielkich faworytów

Mbappe, Yamal, Haaland i Dembele powalczą o Złotą Piłkę
Złota Piłka 2026 ma swoich kandydatów. France Football odsłonił listę zawodników, którzy powalczą o najbardziej prestiżowe indywidualne wyróżnienie w świecie piłki nożnej. Wśród nominowanych znalazły się największe gwiazdy europejskich boisk, ale także przedstawiciele młodego pokolenia.
Na liście nie zabrakło przede wszystkim: Kyliana Mbappe, Lamine’a Yamala, Ousmane’a Dembele, Erlinga Haalanda czy Harry’ego Kane’a. O wyróżnienie powalczą również Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Chwicza Kwaracchelia czy Sadio Mane.
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France Football przekazał 30 nazwisk nominowanych do nagrody. W gronie wyróżnionych szczególnie mocno rzuca się w oczy obecność zawodników Paris Saint-Germain. Ousmane Dembele, Chwicza Kwaracchelia, Achraf Hakimi i Marquinhos mogą liczyć na uznanie za występy w barwach francuskiego klubu.
Pełna lista nominowanych do Złotej Piłki 2026:
- Jude Bellingham (Real Madryt, Anglia)
- Pau Cubarsi (Barcelona, Hiszpania)
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madryt, Hiszpania)
- Ousmane Dembele (PSG, Francja)
- Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia)
- Luis Díaz (Bayern Monachium, Kolumbia)
- Gabriel Magalhaes (Arsenal, Brazylia)
- Erling Haaland (Manchester City, Norwegia)
- Achraf Hakimi (PSG, Maroko)
- Harry Kane (Bayern Monachium, Anglia)
- Chwicza Kwaracchelia (PSG, Gruzja)
- Lamine Yamal (Barcelona, Hiszpania)
- Sadio Mane (Al-Nassr, Senegal)
- Marquinhos (PSG, Brazylia)
- Lautaro Martínez (Inter Mediolan, Argentyna)
- Kylian Mbappe (Real Madryt, Francja)
- Nuno Mendes (PSG, Portugalia)
- Lionel Messi (Inter Mediolan, Argentyna)
- João Neves (PSG, Portugalia)
- Michael Olise (Bayern Monachium, Francja)
- Willian Pacho (PSG, Ekwador)
- Julian Andres Quinones (Al-Qadsiah, Meksyk)
- Declan Rice (Arsenal, Anglia)
- Rodri (Manchester City/Barcelona, Hiszpania)
- Fabian Ruiz (PSG, Hiszpania)
- William Saliba (Arsenal, Francja)
- Ferran Torres (Barcelona/PSG, Hiszpania)
- Dayot Upamecano (Bayern Monachium, Francja)
- Vinicius Junior (Real Madryt, Brazylia)
- Vitinha (PSG, Portugalia)
Duże zainteresowanie wzbudza również nominacja Lamine’a Yamala. Hiszpan jest jednym z najmłodszych zawodników w całej stawce i po raz kolejny znajduje się wśród kandydatów do najważniejszych indywidualnych nagród. O uwagę walczyć będą również: Kylian Mbappe, Erling Haaland i Harry Kane, czyli jedni z najbardziej bramkostrzelnych zawodników światowego futbolu.
Lionel Messi ponownie w gronie najlepszych
Dużym echem odbiła się również nominacja Lionela Messiego. Argentyńczyk po raz kolejny znalazł się w gronie kandydatów do Złotej Piłki, a jego obecność w zestawieniu pokazuje, że wciąż pozostaje jednym z najbardziej cenionych zawodników na świecie. Co więcej, Messi po raz kolejny rywalizuje z przedstawicielami młodszego pokolenia, takimi jak Lamine Yamal czy Jude Bellingham. Tym samym już sama jego obecność na liście France Football nadaje tegorocznej edycji dodatkowego smaczku.
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Tymczasem ceremonia wręczenia Złotej Piłki odbędzie się 26 października w Londynie. To właśnie wtedy poznamy nazwisko następcy Ousmane’a Dembele, który triumfował w poprzedniej edycji.