Ruszyła walka o Złotą Piłkę. France Football wskazał wielkich faworytów

Złota Piłka 2026 nabiera tempa. France Football ogłosił nominowanych do prestiżowej nagrody. Na liście znaleźli się między innymi Kylian Mbappe, Lamine Yamal czy Erling Haaland.

fot. Abaca Press / Alaamy Na zdjęciu: Złota Piłka

Mbappe, Yamal, Haaland i Dembele powalczą o Złotą Piłkę

Złota Piłka 2026 ma swoich kandydatów. France Football odsłonił listę zawodników, którzy powalczą o najbardziej prestiżowe indywidualne wyróżnienie w świecie piłki nożnej. Wśród nominowanych znalazły się największe gwiazdy europejskich boisk, ale także przedstawiciele młodego pokolenia.

Na liście nie zabrakło przede wszystkim: Kyliana Mbappe, Lamine’a Yamala, Ousmane’a Dembele, Erlinga Haalanda czy Harry’ego Kane’a. O wyróżnienie powalczą również Jude Bellingham, Bruno Fernandes, Chwicza Kwaracchelia czy Sadio Mane.

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France Football przekazał 30 nazwisk nominowanych do nagrody. W gronie wyróżnionych szczególnie mocno rzuca się w oczy obecność zawodników Paris Saint-Germain. Ousmane Dembele, Chwicza Kwaracchelia, Achraf Hakimi i Marquinhos mogą liczyć na uznanie za występy w barwach francuskiego klubu.

Pełna lista nominowanych do Złotej Piłki 2026:

Jude Bellingham (Real Madryt, Anglia)

Pau Cubarsi (Barcelona, Hiszpania)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madryt, Hiszpania)

Ousmane Dembele (PSG, Francja)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia)

Luis Díaz (Bayern Monachium, Kolumbia)

Gabriel Magalhaes (Arsenal, Brazylia)

Erling Haaland (Manchester City, Norwegia)

Achraf Hakimi (PSG, Maroko)

Harry Kane (Bayern Monachium, Anglia)

Chwicza Kwaracchelia (PSG, Gruzja)

Lamine Yamal (Barcelona, Hiszpania)

Sadio Mane (Al-Nassr, Senegal)

Marquinhos (PSG, Brazylia)

Lautaro Martínez (Inter Mediolan, Argentyna)

Kylian Mbappe (Real Madryt, Francja)

Nuno Mendes (PSG, Portugalia)

Lionel Messi (Inter Mediolan, Argentyna)

João Neves (PSG, Portugalia)

Michael Olise (Bayern Monachium, Francja)

Willian Pacho (PSG, Ekwador)

Julian Andres Quinones (Al-Qadsiah, Meksyk)

Declan Rice (Arsenal, Anglia)

Rodri (Manchester City/Barcelona, Hiszpania)

Fabian Ruiz (PSG, Hiszpania)

William Saliba (Arsenal, Francja)

Ferran Torres (Barcelona/PSG, Hiszpania)

Dayot Upamecano (Bayern Monachium, Francja)

Vinicius Junior (Real Madryt, Brazylia)

Vitinha (PSG, Portugalia)

Duże zainteresowanie wzbudza również nominacja Lamine’a Yamala. Hiszpan jest jednym z najmłodszych zawodników w całej stawce i po raz kolejny znajduje się wśród kandydatów do najważniejszych indywidualnych nagród. O uwagę walczyć będą również: Kylian Mbappe, Erling Haaland i Harry Kane, czyli jedni z najbardziej bramkostrzelnych zawodników światowego futbolu.

Lionel Messi ponownie w gronie najlepszych

Dużym echem odbiła się również nominacja Lionela Messiego. Argentyńczyk po raz kolejny znalazł się w gronie kandydatów do Złotej Piłki, a jego obecność w zestawieniu pokazuje, że wciąż pozostaje jednym z najbardziej cenionych zawodników na świecie. Co więcej, Messi po raz kolejny rywalizuje z przedstawicielami młodszego pokolenia, takimi jak Lamine Yamal czy Jude Bellingham. Tym samym już sama jego obecność na liście France Football nadaje tegorocznej edycji dodatkowego smaczku.

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Tymczasem ceremonia wręczenia Złotej Piłki odbędzie się 26 października w Londynie. To właśnie wtedy poznamy nazwisko następcy Ousmane’a Dembele, który triumfował w poprzedniej edycji.