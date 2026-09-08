Julian Alvarez zagra z Liverpoolem? Simeone nie pozostawił złudzeń

Julian Alvarez nie rozpocznie meczu z Liverpoolem w Lidze Mistrzów w podstawowym składzie, informuje AS. Diego Simeone przekazał, że Argentyńczyk wciąż wraca do pełnej formy.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Diego Simeone zdecydował w sprawie Juliana Alvareza

Julian Alvarez nie jest jeszcze gotowy, aby od pierwszej minuty poprowadzić ofensywę Atletico Madryt w starciu z Liverpoolem. Diego Simeone studzi oczekiwania przed jednym z najciekawszych spotkań i jednocześnie zapowiada, że Argentyńczyk może pojawić się na boisku w trakcie rywalizacji.

Trener madryckiego zespołu został zapytany o sytuację swoich napastników. Argentyńczyk szczególną uwagę poświęcił Julianowi Alvarezowi, który nadal odbudowuje dyspozycję po problemach zdrowotnych. Simeone nie wyklucza jednak jego udziału w meczu, ale jasno daje do zrozumienia, że nie należy spodziewać się go w wyjściowej jedenastce.

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– Jonathan David przybył niedawno i nie mógł zagrać w w trakcie weekendu z powodu jakiegoś problemu. Julian Alvarez odzyskuje natomiast formę. Nie widzę go w wyjściowym składzie, ale będzie nam pomagał w miarę rozwoju sytuacji – powiedział trener cytowany przez internetowe wydanie dziennika „AS”.

Tym samym wszystko wskazuje na to, że reprezentant Argentyny rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych. Jego wejście w drugiej części meczu może jednak być dla Atletico istotnym elementem planu na starcie z Liverpoolem. Julian Alvarez należy do najważniejszych postaci ofensywy zespołu. W związku z tym jego dyspozycja będzie jednym z kluczowych tematów przed pierwszym gwizdkiem.

Simeone odniósł się również do sytuacji Alexandra Sorlotha. Norweg nadal nie jest gotowy do gry, a jego absencja jest dla Atlético odczuwalna.

– Kiedy Sorloth wróci? Wraca do zdrowia. Ma kontuzję, która uniemożliwia mu grę. Jest ważny, niezależnie od tego, czy zagra 90, 60, czy 20 minut. Sorloth daje nam coś, czego teraz brakuje w drużynie – podkreślił trener Los Colchoneros.

Atletico musi zatem znaleźć rozwiązanie bez dwóch ważnych elementów swojej ofensywy. Julian Alvarez może dostać swoją szansę dopiero z ławki, natomiast Sorloth na powrót na boisko będzie musiał jeszcze poczekać.