Buffon ocenił Grabarę. Wspomniał o Szczęsnym

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Buffon chwali Grabarę i nawiązuje do Szczęsnego

Kamil Grabara niespodziewanie zaliczył wielki transfer w minionym oknie transferowym. Po spadku z Bundesligi zamienił VfL Wolfsburg na Juventus. W Turynie będzie zmiennikiem Guglielmo Vicario. Z racji faktu, że Stara Dama bierze udział w Lidze Europy, reprezentant Polski z pewnością dostanie szanse na pokazanie swoich umiejętności. Do tej pory jeszcze nie miał okazji zadebiutować w nowym klubie.

W rozmowie z La Gazzetta dello Sport polskiego bramkarza chwalił Gianluigi Buffon. Legenda turyńskiego zespołu przy okazji nawiązała do Wojciecha Szczęsnego. Jego zdaniem Grabara to nie tylko zwykły rezerwowy, ale bramkarz, który gwarantuje pewność, gdy pojawi się między słupkami.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– W przeszłości polski zmiennik przyniósł szczęście i mamy nadzieję, że teraz będzie podobnie. Grabara, tak samo jak Szczęsny, nie jest zwykłym rezerwowym. To bramkarze, którzy dają pewność również wtedy, gdy wychodzą w podstawowym składzie. Meczów jest dużo, dlatego ważne jest, żeby każdy czuł, że ma istotną rolę w zespole – powiedział Gianluigi Buffon w rozmowie z La Gazzetta dello Sport.

Buffon doskonale zna Szczęsnego, ponieważ w latach 2017-2018 oraz 2019-2021 dzielili razem szatnię. Za pierwszym razem to Włoch był jedynką, ale za drugim razem rywalizację o miejsce w bramce wygrał były już reprezentant Polski.