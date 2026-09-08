Pogoń dopięła hitowy transfer. Lider strzelców już w klubie

Pogoń Szczecin dopięła transfer lidera klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy. Biuro prasowe klubu potwierdziło, że Jordi Sanchez przenosi się z Wisły Kraków na stałe.

fot. Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Oscar Garcia

Pogoń Szczecin z ważnym ruchem

Pogoń Szczecin ma nowego napastnika. Jordi Sanchez opuszcza Wisłę Kraków i od teraz będzie reprezentował barwy Portowców. Szczeciński klub skorzystał z zapisanej w kontrakcie zawodnika klauzuli odstępnego, dzięki czemu transfer został sfinalizowany bez konieczności prowadzenia długich negocjacji między klubami.

Hiszpan podpisał umowę obowiązującą do końca czerwca 2028 roku. Pogoń zagwarantowała sobie również możliwość przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Jordi Sanchez w Szczecinie będzie występował z numerem 22.

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To ruch, który może mieć duże znaczenie dla ofensywy Pogoni. 31-letni napastnik jest bowiem obecnie liderem klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy. W trwających rozgrywkach zdobył już sześć bramek i dołożył jedną asystę.

Jordi Sanchez został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin! 🔵🔴



Nasz klub aktywował zawartą w kontrakcie zawodnika klauzulę odstępnego, dzięki czemu Hiszpan przenosi się do Dumy Pomorza na zasadzie transferu definitywnego z Wisły Kraków. Napastnik podpisał kontrakt ważny do końca… pic.twitter.com/2re9ti04pX — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) September 8, 2026

Hiszpan do Polski trafił w 2022 roku. W barwach Widzewa Łódź rozegrał 65 spotkań, strzelając 19 goli i notując 10 asyst. Później wyjechał do Japonii, gdzie reprezentował Hokkaido Consadole Sapporo. Po półtorarocznym pobycie w Azji wrócił do ligi polskiej, tym razem zasilając szeregi Białej Gwiazdy

Ogólnie w Krakowie nie potrzebował wiele czasu, aby stać się jedną z najważniejszych postaci zespołu. Teraz jego zadaniem będzie natomiast przenieść skuteczność również do Szczecina.