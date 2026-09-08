Lamine Yamal przed wielką szansą. „Pytanie brzmi, kiedy”

Lamine Yamal może zdobyć Złotą Piłkę. Giovanni van Bronckhorst nie ma wątpliwości w rozmowie z "Mundo Deportivo", że gwiazda FC Barcelony ma wszystko, aby sięgnąć po nagrodę.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal może zdobyć Złotą Piłkę. Mocne słowa legendy

Lamine Yamal w bardzo młodym wieku stał się jedną z największych gwiazd FC Barcelony. Hiszpan regularnie występuje w najważniejszych spotkaniach, a jego forma i umiejętności sprawiają, że coraz częściej pojawia się w gronie kandydatów do najbardziej prestiżowych indywidualnych wyróżnień.

Zdaniem Giovanniego van Bronckhorsta młody skrzydłowy nie powinien mieć problemu z odnalezieniem się podczas wielkich meczów. Były reprezentant Holandii zwrócił uwagę, że dla wielu zawodników nadchodzące starcie z Barceloną będzie pierwszym kontaktem z zespołem tej klasy i występem na tak imponującym stadionie. W przypadku młodego reprezentanta Hiszpanii sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

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– Lamine to zawodnik, który w swoim wieku już wiele wygrał. Ludzie przychodzą na stadion specjalnie po to, żeby oglądać Lamine’a – powiedział Van Bronckhorst cytowany przez „Mundo Deportivo”.

Holender poszedł jednak o krok dalej. Jego zdaniem 19-latek ma potencjał, aby w przyszłości zostać najlepszym piłkarzem na świecie. Zdobycie Złotej Piłki nie jest zatem pytaniem „czy”, ale „kiedy”.

– Ma predyspozycje, aby zdobyć Złotą Piłkę. Pytanie brzmi, kiedy ją zdobędzie. Ma potencjał. Nie mam co do tego wątpliwości – przekonywał 51-latek.

Lamine Yamal już teraz należy do najważniejszych ofensywnych postaci Barcelony. Mimo zaledwie 19 lat ma za sobą występy w spotkaniach o najwyższą stawkę, a oczekiwania wobec niego z każdym kolejnym sezonem rosną.