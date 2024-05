Gwiazda Atalanty nie chce się ruszać z Serie A

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners zostanie we Włoszech

Jak wynika z doniesień przekazanych przez Matteo Moretto, Atalanta Bergamo sprzeda Teuna Koopmeinersa, a sam zawodnik chce występować dalej w Serie A. Holenderski pomocnik jest jedną z najjaśniejszych postaci w bieżącym sezonie. Wiele klubów wyraziło zainteresowanie 26-latkiem. Piłkarz w marcu wyznał, że najbliższego lata chce odejść z klubu.

Juventus Turyn ma nadzieję pozyskać Koopmeinersa, za którego trzeba przeznaczyć nawet 60 milionów euro. Wśród klubów, które przyglądają się Holendrowi są również Liverpool i Chelsea. Kluby Premier League pytały już o dostępność zawodnika Atalanty. Na ich niekorzyść działa fakt, że Koopmeiners chciałby kontynuować karierę na Półwyspie Apenińskim.

Teun Koopmeiners rozgrywa świetny sezon w zespole z Bergamo. Jednak przedstawiciele klubu zamierzają usiąść do rozmów o przyszłości swojej gwiazdy po końcowych rozstrzygnięciach. Atalanta walczy o triumf w Lidze Europy. Awansowała też do finału Pucharu Włoch, w którym zmierzy się z Juventusem Turyn (15 maja). Podopieczni Gian Piero Gasperiniego zajmują 5. lokatę w Serie A i nie ma jeszcze zapewnionego awansu do następnej edycji Ligi Mistrzów.

26-letni Koopmeiners w 45 meczach we wszystkich rozgrywkach, 15-krotnie wpisał się na listę strzelców oraz zaliczył sześć asyst.