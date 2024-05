Kapitan Juventusu, Danilo, ujawnia, jakie rady otrzymał od legendarnego Gigiego Buffona przed finałem Coppa Italia. Brazylijczyk odniósł się również do trudnych momentów przebytych w obecnej kampanii oraz wygranego w środę trofeum.

Juventus sięgnął po Puchar Włoch

Juventus nie był uznawany za faworytów przed finałem Pucharu Włoch z Atalantą. Mimo to, szybko objął prowadzenie dzięki bramce Dusana Vlahovica już w 4. minucie spotkania i utrzymał wynik 1:0 do końca meczu. Przez całe spotkanie obie drużyny stworzyły kilka wyśmienitych okazji, ale rezultat nie uległ już zmianie.

– Trudne chwile uczą. Mieliśmy w tym sezonie wiele wzlotów i upadków, wiele ciężkich momentów, jak choćby kilka dni temu, kiedy zremisowaliśmy rozczarowująco z Salernitaną na naszym stadionie, co naprawdę zawiodło naszych kibiców – przyznał Danilo w rozmowie z “Sport Mediaset”.

Jak się okazuje, brazylijski obrońca otrzymał specjalne rady od legendy Juventusu, Gigiego Buffona, który jest teraz członkiem sztabu Luciano Spallettiego w reprezentacji Włoch.- Rozmawiałem z nim przed meczem, ponieważ jest moim piłkarskim idolem. Mówił mi o dotyku szaleństwa, że w takich meczach nie liczy się to, co było wcześniej i co będzie później. Miał rację, a dziś Juventus pokazał charakter.

Podczas meczu doszło także do kontrowersji, kiedy trener Max Allegri został odesłany na trybuny za dyskusje z sędzią technicznym. Allegri zdjął kurtkę, krawat, a niemalże i koszulę, krzycząc na czwartego arbitra. Danilo nie chciał jednak komentować tej sytuacji.

– Dziś zrobiliśmy wszystko, aby wygrać Puchar Włoch i wracamy do domu z nowym trofeum, które dodamy do naszego muzeum – podsumował Danilo. Juventus przerwał dwuletnią posuchę bez wywalczenia trofeum.

