fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri po meczu Atalanta – Juventus

Juventus wygrał po raz 15. w historii krajowy puchar. Środowe zwycięstwo Starej Damy było następstwem gola strzelonego przez Dusana Vlahovicia. Serb wykorzystał podanie od Andrei Cambiaso. Jednocześnie turyńska ekipa oprócz zrealizowania celu związanego z awansem do Ligi Mistrzów kończy też kampanię z trofeum w rękach. Ciekawej wypowiedzi po zakończeniu meczu udzielił natomiast szkoleniowiec Starej Damy.

W mediach nie brakuje spekulacji, sugerujących, że po sezonie dojdzie do zmiany trenera w Juve. Na ten temat Massimiliano Allegri zabrał głos. – Jeśli w przyszłym sezonie nie będę już trenerem Juventusu, biorąc pod uwagę, że wszyscy przyjmują za pewnik, że odchodzę z klubu, to zostawię mocny zespół. Jeszcze nic nie wiem, tylko żartuję. W Juventusie liczą się tylko zwycięstwa, a potem klub dokonuje oceny – powiedział trener w rozmowie ze Sport Mediaset cytowanej przez Football Italia.

W trakcie sezonu 2023/2024 tak naprawdę szkoleniowiec turyńskiej ekipy był częściej krytykowany, niż jego zawodnicy. Do tego wątku Allegri też się odniósł. – To kwestia szacunku, zachowania i oceny. Na szczęście podchodzę do wszystkiego całkiem realistycznie. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być w tym wspaniałym klubie, spędziłem tu osiem lat, a jeśli wziąć pod uwagę te dwa lata, spędziłem tu 10 lat. Mogę tylko podziękować władzom Juventusu, ponieważ dali mi możliwość zdobycia wielu trofeów – powiedział szkoleniowiec Starej Damy.

Niejasny los trenera

Aktualna umowa Allegriego obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Włoch wciąż jednak nie może być pewny swojego losu. – Klub ma prawo zdecydować, czy zatrzymać zawodnika lub trenera, czy pożegnać się z trenerem lub zawodnikiem. Mam szczęście w swojej karierze, że grałem w wielu finałach. To wspaniałe doświadczenie. Kibice obu drużyn byli dziś wspaniali i naprawdę mi się podobało, to co miało miejsce. Dzięki tym wydarzeniom jesteś w tej pracy i mam nadzieję, że doświadczę tego więcej w swojej karierze – podsumował Allegri.

Doświadczony szkoleniowiec ma na swoim koncie już 14 trofeów, które wygrał nie tylko w Juve, ale też jako trener AC Milan.

Czytaj więcej: Real Madryt szykuje bombę transferową na 2025 rok