Lechia Gdańsk - Arka Gdynia, typy na mecz 33. kolejki I Ligi. Niedzielne derby Trójmiasta mogą zadecydować o awansie gości do Ekstraklasy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

Lechia Gdańsk Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 maja 2024 22:46 .

Lechia – Arka, typy i przewidywania

Lechia Gdańsk już w minionym tygodniu zapewniła sobie awans do Ekstraklasy po zaledwie rocznym pobycie w pierwszej lidze. Na dobrej drodze do tego samego celu jest Arka Gdynia, która musi w dwóch ostatnich kolejkach jakkolwiek zapunktować, by być pewna gry w elicie. Nie czeka jej jednak łatwe zadanie, gdyż w niedzielę zagra w derbach Trójmiasta, a potem zmierzy się w bezpośrednim starciu z trzecim w tabeli GKS-em Katowice.

Gdańszczanie mogą być więc zdeterminowani, by uprzykrzyć życie derbowego rywala, jednocześnie zapewniając sobie pierwsze miejsce w lidze. Lechia wiosną radzi sobie doskonale, co przyczyniło się do ważnego i wyczekiwanego awansu. Jak może wyglądać niedzielny mecz? Arka zaakceptuje nawet punkt na terenie Lechii, więc raczej nie rzuci się do ataku. Gospodarze dysponują natomiast większą jakością w ofensywie, stąd duże szanse, aby przynajmniej raz trafili do siatki gości. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Lechia – Arka, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk przypieczętowała awans do Ekstraklasy w zeszłym tygodniu, kiedy to ograła na wyjeździe w hicie Wisłę Kraków 4-3. Wcześniej zwyciężyła również przeciwko GKS-owi Tychy (3-0). Wiosną gdańszczanie tylko dwa razy tracili punkty, polegając w starciach z GKS-em Katowice (0-1) i Stalą Rzeszów (2-4). Pozostałe mecze kończyły się ich wygranymi. W ligowej tabeli mają trzy punkty przewagi nad drugą Arką Gdynia, więc walczą o utrzymanie fotelu lidera.

Arka Gdynia skomplikowała sobie ostatnimi wpadkami kwestię awansu do Ekstraklasy. Ma za sobą między innymi stratę punktów z Podbeskidziem (0-0) czy porażkę przeciwko Zniczowi Pruszków (0-2). W minionej kolejce Arka ograła natomiast zdegradowane Zagłębie Sosnowiec 1-0, choć nie obyło się bez problemów. Gdynianie mają trzy punkty przewagi nad GKS-em Katowice. Jeśli polegną z Lechią, kwestia bezpośredniego awansu rozstrzygnie się dopiero w ostatniej kolejce.

Lechia – Arka, historia

Arka Gdynia w rundzie jesiennej przełamała bardzo długą serię bez wygranej w derbach Trójmiasta. Było to bowiem jej pierwsze zwycięstwo nad Lechią Gdańsk od 2008 roku. Wygrała u siebie 1-0 po trafieniu Michała Marcjanika z rzutu karnego.

Lechia – Arka, kursy bukmacherskie

Jak przystało na derbowe starcie, nie ma ono wyraźnego faworyta. Delikatnie faworyzowana jest oczywiście Lechia Gdańsk, która zagra przed własną publicznością, a do meczu przystąpi zwyczajnie w lepszej formie. Kurs na jej zwycięstwo wynosi około 2.50. W przypadku ewentualnej wygranej Arki Gdynia jest to nawet 3.00. Kurs na remis waha się z kolei między 3.10 a 3.30. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty bukmachera Superbet dla nowych klientów. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Lechia – Arka, przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Sarnawski, Piła, Chindris, Olsson, Kałahur, Neugebauer, Zhelizko, Kapić, Mena, Khlan, Sezonienko

Arka Gdynia: Lenarcik, Stolc, Marcjanik, Dobrotka, Navarro, Milewski, Borecki, Adamczyk, Skóra, Kobacki, Czubak

Lechia – Arka, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Lechii 0% Remis 0% Wygrana Arki 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Lechii

Remis

Wygrana Arki

Lechia – Arka, transmisja meczu

Niedzielny mecz 33. kolejki I Ligi między Lechią Gdańsk a Arką Gdynia rozpocznie się o godzinie 20:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna w telewizji na Polsat Sport 1.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.