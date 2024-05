Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xavi

Motta został zaproponowany FC Barcelonie

Zdaniem “Mundo Deportivo”, dyrektorzy FC Barcelony zostali zachęceni do rozważenia Thiago Motty jako zastępcy Xaviego, jeśli ten odejdzie z klubu po zakończeniu sezonu. Włoch został zaproponowany przez osoby spoza jego otoczenia, które zasugerowały go władzom klubu.

Thiago Motta prowadził Bolognę do historycznych osiągnięć, zapewniając klubowi kwalifikację do Ligi Mistrzów w tym sezonie. Były włoski pomocnik ma spotkać się w przyszłym tygodniu z prezesem klubu Joeyem Saputo, aby omówić swoją przyszłość na Stadio Dall’Ara. Motta stanowczo twierdzi, że nie osiągnął porozumienia z żadnym innym klubem. Jednakże, kilka źródeł we Włoszech twierdzi, że będzie nowym trenerem Juventusu w sezonie 2024-25.

Kolejnym włoskim kandydatem, który jest brany pod uwagę przez Barcelonę, jest Roberto De Zerbi. Były trener Sassuolo, obecnie prowadzący Brighton, opuści klub po dzisiejszym meczu przeciwko Manchester United. De Zerbi zdobył uznanie za swoje umiejętności taktyczne i zdolność do wyprowadzania zespołów na wyższy poziom. Jego odejście z zespołu Mew i potencjalne przenosiny do Blaugrany mogą wprowadzić nową dynamikę do klubu, który szuka stabilności i sukcesów na arenie międzynarodowej.

Zarówno Thiago Motta, jak i Roberto De Zerbi są poważnymi kandydatami na stanowisko trenera FC Barcelona. W najbliższych tygodniach zarząd klubu będzie musiał podjąć kluczowe decyzje dotyczące przyszłości drużyny. Wybór odpowiedniego trenera będzie miał ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju klubu i jego sukcesów w nadchodzących sezonach.

