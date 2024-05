Stefano Pioli nie będzie w przyszłym sezonie trenerem Milanu. Klub od dawna rozgląda się za jego następcą. Zdaniem "La Gazzetta dello Sport" faworytem do pracy na San Siro jest Paulo Fonseca.

Fonseca trafi na San Siro?

Milan zakończy sezon 2023/2024 na drugim miejscu w Serie A. Mimo tego, władze klubu uważają, że Stefano Pioli nie powinien dalej prowadzić drużyny, dlatego zadecydowały o konieczności rozstania. Dojdzie do niego po ostatniej ligowej kolejce. Od dawna trwają więc poszukiwania jego następcy, a media łączą Rossonerich z kolejnymi nazwiskami. Tylko w ostatnich tygodniach przymierzani do pracy na San Siro byli chociażby Antonio Conte, Julen Lopetegui czy Sergio Conceicao.

Faworytem do zastąpienia Piolego w Mediolanie jest jednak obecnie Paulo Fonseca. “La Gazzetta dello Sport” donosi, że to jego najchętniej Milan zatrudniłby tego lata. Przyszłość portugalskiego szkoleniowca pozostaje niewyjaśniona, a on sam nie zamierza jeszcze podejmować jakiejkolwiek decyzji. Po sezonie wygasa jego umowa z Lille. Fonseca zaznacza, że wiele zależy od wyniku po ostatniej kolejce, bowiem Lille walczy jeszcze o trzecie miejsce, które zagwarantuje grę w Lidze Mistrzów.

Fonseca pragnie się rozwijać, a krokiem do przodu byłaby możliwość prowadzenia zespołu w Lidze Mistrzów. Nie wiadomo jednak, jak potoczy się jego dalsza kariera. Kuszący wydaje się powrót do Włoch, gdzie przebywał w latach 2019-2021. Wówczas pracował w AS Romie.

Fonseca zasiada na ławce Lille od początku sezonu 2022/2023. Wcześniej pracował między innymi z Szachtarem Donieck, FC Porto czy SC Bragą.

