fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Leny Yoro

Real Madryt dawno temu dopiął hitowy transfer z udziałem Kyliana Mbappe. Ma on zostać oficjalnie ogłoszony jeszcze przed Mistrzostwami Europy. Aktualnie Królewscy skupiają się na sytuacji kontraktowej swoich piłkarzy. Wciąż niepewna pozostaje przyszłość chociażby Luki Modricia czy Toniego Kroosa. Nie zapominiają przy tym o kolejnych ruchach transferowych.

Od kilku miesięcy łączony z Realem Madryt jest Leny Yoro. 18-letni obrońca rozgrywa fantastyczny sezon w barwach Lille i jest uważany za jednego z najbardziej perspektywicznych na tej pozycji na całym świecie. Młodzieżowy reprezentant Francji na pierwszym miejscu stawia możliwość występowania na Santiago Bernabeu.

Rosnące zainteresowanie Yoro sprawiło, że Lille wywindowało jego cenę aż do 60 milionów euro. “Marca” informuje, że Real Madryt wstrzymał prace nad transferem, choć w dalszym ciągu uważa, że takiego zawodnika trzeba sprowadzić. Władze mistrza Hiszpanii zamierzają jednak poczekać na rozwój wydarzeń, zmuszając tym samym Lille do zmniejszenia swoich finansowych oczekiwań.

Kontrakt defensora obowiązuje tylko do 2025 roku. Nie stawia to Lille w korzystnej pozycji negocjacyjnej. Jeśli tego lata nie sprzeda swojego wychowanka, straci go w przyszłym roku za darmo.

Latem z Realu Madryt odejdzie Nacho, który ma wylądować w MLS. Carlo Ancelotti będzie więc miał do dyspozycji trzech doświadczonych środkowych obrońców – Davida Alabę, Antonio Rudigera i Edera Militao. Niewykluczone, że koniec końców do tego grona dołączy właśnie Yoro.