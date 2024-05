Rodriguez odpalił pocisk w stronę Milanu! Prawdziwa bomba [WIDEO]

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Ricardo Rodriguez

Koncert Torino, Rodriguez z atomowym uderzeniem

Torino walczące o awans do europejskich pucharów podejmował w 37. kolejce przed własną publicznością AC Milan. Rossoneri są pewni 2. miejsca w lidze i teoretycznie nie grają już o żadną stawkę. Mecz w Turynie jednak nie przebiegł po ich myśli, bowiem już do przerwy przegrywali (0:2). Natomiast w drugiej połowie podopiecznych Stefano Pioliego atomowym uderzeniem dobił były zawodnik czerwono-czarnych – Ricardo Rodriguez.

Szwajcarski obrońca zebrał bezpańską piłkę po walce dwóch zawodników Torino i Milanu. Rodriguez nie myślał długo nad tym co zrobić z futbolówką i oddał mocny strzał z lewej nogi. Futbolówka była uderzona z taką siłą, że będący między słupkami Marco Sportiello nawet nie drgnął przed linią bramkową. Gol reprezentanta Szwajcarii podwyższył wynik meczu na (3:0). Wcześniej dla Granaty na listę strzelców wpisali się Duvan Zapata oraz Ivan Ilić.

Podopieczni Ivana Juricia po tym meczu znaleźli się na 9. miejscu w tabeli ligowej Serie A, wyprzedzając Napoli. Na swoim koncie Granata uzbierała 53 punkty i wciąż ma matematyczne szanse na awans do Ligi Konferencji. Wszystko zależy od wyniku spotkania Fiorentina – Cagliari. Jeśli Viola zdobędzie komplet punktów, to Torino straci możliwość awansu do europejskich pucharów.