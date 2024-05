PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

De Zerbi może w tajemnicy negocjować z Napoli

Roberto De Zerbi po niespełna dwóch latach wraz z końcem sezonu zakończy współpracę z Brighton & Hove Albion. Angielski klub ogłosił tę informację w sobotnie popołudnie. Mecz przeciwko Manchesterowi United będzie ostatnim spotkaniem Włocha na ławce trenerskiej Mew. 44-latek pracował z klubem od września 2022 roku.

Niemal od razu po opublikowaniu komunikatu przez Brighton o rozstaniu z trenerem w mediach rozpoczęły się domysły ws. następnego zespołu, który poprowadzi Roberto De Zerbi. Włoch łączony był m.in. z Bayernem Monachium, lecz ta plotka od razu została zdementowana przez dyrektora sportowego Bawarczyków. Nowego szkoleniowca szuka również AC Milan, lecz Rossoneri rozglądają się za innymi trenerami. Dziennikarz stacji RAI Sport zasugerował, że 44-latek może w tajemnicy prowadzić rozmowy z innym klubem Serie A. Enrico Varriale uważa, że tą drużyną może być Napoli ze względu na przeciągające się negocjację z Antonio Conte.

Jeśli informacje okażą się prawdą i Roberto De Zerbi zostanie trenerem Partenopei, będzie to dla niego powrót do Serie A po trzech latach pracy za granicą. Co więcej, Włoch w przeszłości był już związany z Napoli, bowiem w latach 2006-2010 był zawodnikiem drużyny spod Wezuwiusza.

Włoch ma w swoim CV nie tylko pracę w Premier League oraz Serie A. Pierwsze doświadczenie za granicą zbierał w lidze ukraińskiej, gdzie prowadził Szachtar Donieck. Natomiast na krajowym podwórku pracował z takimi klubami jak Sassuolo, Benevento czy Palermo.