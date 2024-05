LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa coraz bliżej przedłużenia umowy z Juventusem

Kontrakt Federico Chiesy z Juventusem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku, dlatego przyszłość lewoskrzydłowego przez dłuższy czas stała pod znakiem zapytania. W ostatnich dniach tendencja jest jednak taka, że 26-latek najprawdopodobniej ostatecznie podpisze nową umowę ze Starą Damą. Według najnowszych informacji przekazanych przez Rudy’ego Galettiego reprezentant Włoch w tej sprawie prowadzi zaawansowane rozmowy z włodarzami Bianconerich.

Strony jeszcze przed startem mistrzostw Europy 2024 mają się spotkać, by zawrzeć finalne porozumienie. Podobna sytuacja jest w przypadku ewentualnej prolongaty Dusana Vlahovicia. Tak więc wszystko wskazuje na to, że Juventus zatrzyma swoje gwiazdy na dłużej. Federico Chiesa z powodzeniem występuje w drużynie z Turynu od października 2020 roku, gdy przeprowadził się na Allianz Stadium z Fiorentiny. Stara Dama zapłaciła za niego niespełna 45 milionów euro.

45-krotny reprezentant Italii w 35 meczach trwającej kampanii strzelił 8 goli i zaliczył 3 asysty. Bianconeri kilka dni temu wygrali Puchar Włoch, choć nie był to do końca udany sezon w wykonaniu Juventusu, co ostatecznie kosztowało posadę Massimiliano Allegriego. Federico Chiesa podobno nie miał najlepszych relacji z 56-letnim szkoleniowcem, dlatego zmiana na ławce trenerskiej może być dla niego dobrą informacją. Nowym opiekunem Juve ma zostać Thiago Motta.