fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Gian Piero Gasperini po meczu Atalanta – Juventus

Atalanta przystępowała do środowej potyczki na Stadio Olimpico, będąc na fali wznoszącej. Jednocześnie eksperci wskazywali drużynę z Bergamo w roli faworyta. Szkoleniowiec drużyny przekonywał natomiast po meczu, że Juventusu nie zaprezentował się lepiej. – Graliśmy przeciwko silnemu przeciwnikowi, który objął prowadzenie na początku meczu i bardzo dobrze się bronił. Myślę, że Atalanta zagrała dobrze, utrzymywaliśmy inicjatywę przez długi czas. Chociaż nie stworzyliśmy wielu okazji do zdobycia gola, ale mimo to mieliśmy szanse na odwrócenie sytuacji – mówił Gian Piero Gasperini w rozmowie ze Sport Mediaset cytowanej przez Football Italia.

Po porażce z ekipą z Turynu szkoleniowiec La Dei wprost dał do zrozumienia, że w drużynie wyczywalne jest rozczarowanie. Z drugiej jednak strony opiekun Atalanty doceniał postawę zespołu. – Jesteśmy rozczarowani, ale nie aż tak zawiedzeni tym meczem. Zagraliśmy swoje, była to niewielka porażka i oczywiście tak się mówi, ale mamy jeszcze do osiągnięcia ważne cele w Serie A i Lidze Europy – mówił trener.

Ważny dla losów środowej rywalizacji był gol strzelony szybko przez Bianconerich. Na ten temat też kilka zdań wyraził szkoleniowiec Atalanty. – Oczywiście, gdy Juve obejmie prowadzenie, będzie wiedziało, jak bardzo dobrze bronić i trudno jest stworzyć wolne przestrzenie. Mimo wszystko pojawiły się one po przerwie, także dlatego, że stale na rywalach wywieraliśmy presję. Zawsze są to wyrównane mecze, w których jeden moment może zrobić różnicę – powiedział Gasperini.

