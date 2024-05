Zagłębie Lubin – ŁKS Łódź: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. To starcie nie ma już większego znaczenia w kontekście ligowej tabeli, ale mimo to liczymy na dobre widowisko. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji już w najbliższy poniedziałek, 20 maja o godzinie 19:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 maja 2024 08:47 .

Zagłębie Lubin – ŁKS Łódź, typy i przewidywania

Mecz Zagłębia Lubin z ŁKS-em Łódź zamknie rywalizację w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. To spotkanie nie będzie już miało większego wpływu na sytuację w ligowej tabeli, ponieważ Miedziowi są pewni utrzymania, przy czym nie mają szans na awans do europejskich pucharów, natomiast Rycerze Wiosny już kilka tygodni temu spadli do Fortuna 1 Ligi. Liczymy zatem, że w poniedziałek wieczorem po prostu obejrzymy świetne widowisko. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 19:00.

W 6 z ostatnich 8 spotkań, w których grał ŁKS Łódź, oba zespoły zdobyły bramkę. Czy podobnie będzie również tym razem? Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Ernest STS 1.67 BTTS – tak

Mój redakcyjny kolega – Jakub Olkiewicz – w tym starciu stawia na triumf Miedziowych oraz przynajmniej trzy trafienia. Typ Kuby: zwycięstwo Zagłębia Lubin i ponad 2.5 bramki w meczu.

Jakub STS 2.06 Wygrana Zagłębia i over 2.5 gola

Zagłębie Lubin – ŁKS Łódź, sytuacja kadrowa

Nie ma żadnych informacji o absencjach w drużynie gospodarzy. Jeśli chodzi o zespół gości, to niepewny jest występ kontuzjowanego Marcina Flisa.

Zagłębie Lubin – ŁKS Łódź, ostatnie wyniki

Podopieczni Waldemara Fornalika notują serię trzech zwycięstw z rzędu – 3:1 z Widzewem Łódź, 2:0 z Rakowem Częstochowa oraz 4:2 z Radomiakiem Radom. Ekipa prowadzona przez Marcina Matysiaka jest natomiast na drugim biegunie – przegrała trzy ostatnie ligowe mecze – 0:4 z Piastem Gliwice, 1:2 ze Śląskiem Wrocław i 1:4 z Górnikiem Zabrze.

Zagłębie Lubin – ŁKS Łódź, historia

Zagłębie Lubin dominuje nad ŁKS-em Łódź w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich pojedynków między tymi drużynami to bowiem aż cztery triumfy Miedziowych i tylko jedna wygrana Rycerzy Wiosny. W tym czasie nie padł więc żaden remis.

Zagłębie Lubin – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem poniedziałkowej potyczki są gospodarze. Typ na wygraną Zagłębia Lubin wynosi mniej więcej 1.55, a kurs na zwycięstwo ŁKS-u Łódź to około 5.50. Ewentualny remis jest wyceniany przez bukmacherów na mniej więcej 4.50. Ten mecz możesz obstawić u bukmachera STS i przy okazji skorzystać z ciekawej oferty powitalnej. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Zagłębie Lubin – ŁKS Łódź, przewidywane składy

Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład ŁKS Łódź Kazimierz Moskal Zagłębie Lubin Waldemar Fornalik 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład ŁKS Łódź Kazimierz Moskal Rezerwowi ▼ 1 Jasmin Buric 2 Bartosz Kopacz 11 Arkadiusz Wozniak 16 Sergiy Buletsa 18 Juan Muñoz 20 Marko Poletanovic 21 Tomasz Pienko 23 Patryk Kusztal 31 Igor Orlikowski 39 Damjan Bohar 55 Luís Mata 3 Artemijus Tutyskinas 6 Thiago Ceijas 10 Pirulo 18 Riza Durmisi 21 Stipe Juric 22 Jan Labedzki 24 Adrien Louveau 26 Bartosz Szeliga 70 Husein Balić 99 Dawid Arndt

Zagłębie Lubin – ŁKS Łódź, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

remisem

zwycięstwem ŁKS-u

Zagłębie Lubin – ŁKS Łódź, transmisja meczu

Spotkanie z polskim komentarzem transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. To starcie można więc obejrzeć także przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe. Początek meczu na KGHM Zagłębie Arena już w najbliższy poniedziałek, 20 maja o godzinie 19:00.

